Javier Mascherano tendrá la posibilidad de llevar a tres mayores que acompañen a la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024. El entrenador sueña con contar con Lionel Messi: lo invitó públicamente y lo esperará hasta último momento. Mientras tanto, varios campeones del mundo dejaron abierta la puerta para participar.

Los campeones del mundo que quieren ir a los Juegos Olímpicos



Algunos de los referentes del título en Qatar 2022 aseguraron que les gustaría estar en la cita olímpica. El primero de ellos fue el Dibu Martínez. "Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos", dijo en una entrevista con DirecTV Sports. De todas maneras, dejó en claro que "los jóvenes siempre necesitan la chance".

Nicolás Otamendi, el tercer capitán de la Albiceleste, también aseguró que "sería un sueño", pero que "la decisión es de Javier Mascherano", quien fue su compañero en la Selección por muchos años. Nicolás Tagliafico opinó en la misma sintonía: "Son algo diferente a lo cotidiano. Es algo muy lindo y que nunca pude vivirlo. Sería muy lindo estar".

Por su parte, Rodrigo De Paul -otro de los referentes de la Scaloneta- también dejó abierta la puerta. "Estoy a disposición", dijo. Más allá de eso, aclaró que el principal problema será la buena voluntad de las instituciones de Europa, algo que será un dolor de cabeza para el Jefecito: "No depende de mí porque no es competencia FIFA y los clubes no están obligados a prestarnos".

Otro campeón del mundo que levantó la mano para estar en París 2024 fue el Cuti Romero: "Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible".

El último futbolista de la Mayor que mostró predisposición para sumarse al equipo de Mascherano fue Lautaro Martínez. "Obviamente que, si quiere contar conmigo, voy a estar siempre disponible. Como dije después del partido, trabajo para ponerme esta camiseta. Doy lo mejor en mi club para estar en este lugar que es un lugar de privilegio", afirmó. Y sentenció: "Desde chiquito uno sueña con vestir esta camiseta, con entrar al predio, escuchar el himno... Si está escuchando, confirmo que estoy disponible. Después, obviamente, no depende de nosotros. Haremos fuerza si tengo el llamado".

Di María se bajó de los Juegos Olímpicos



Ángel Di María, uno de los símbolos de la Selección Argentina, reiteró en diferentes oportunidades que la Copa América será su último torneo con la camiseta del conjunto nacional. "Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida", explicó Fideo, quien conquistó la medalla dorada en Beijing 2008 junto con Lionel Messi.

Mascherano sueña con contar con Messi en los Juegos Olímpicos



Javier Mascherano invitó públicamente a Lionel Messi a participar en los Juegos Olímpicos. De todas formas, entiende que es difícil por el certamen que disputará la Mayor: "El caso de Leo es muy parecido al resto de los jugadores en el exterior. Es ir hablando y veremos. Sabemos que también está la Copa América, habrá que ver cómo termina. Hay una dificultad lógica que es que los jugadores que vayan a la Copa América van a pasar mucho tiempo fuera de sus clubes y eso nunca es fácil, pero la esperanza siempre está".



En este contexto, el Tata Martino, director técnico del Inter Miami, lanzó una indirecta, al referirse al caso de Diego Gómez, jugador paraguayo que también podría disputar los dos torneos. "Tiene la Copa América y los Juegos Olímpicos, sabemos que a la Copa lo tenemos que dar, y a los Juegos no, nos comunicamos; allá tengo mucha gente amiga (NdR: Martino fue DT de la Albirroja entre 2007 y 2011) y le dije que elijan solo una. Yo soy pro-selección, pero en este caso hay dos competencias juntas e implica que un jugador esté más de dos meses afuera, entonces ellos me van a comunicar para qué torneo lo quieren", afirmó.

El apretado calendario entre la Copa América y los Juegos Olímpicos



La Copa América de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de París 2024 están separados por muy pocos días. El certamen continental se disputará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio, día de la final. Mientras, el fútbol masculino en el campeonato olímpico iniciará el 24.