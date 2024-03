La Selección Argentina, presente en el partido de la NBA entre Los Ángeles Lakers e Indiana Pacers

La Selección Argentina aprovecha al máximo su estadía en Los Ángeles y, a dos días del amistoso con Costa Rica por el cierre de la doble fecha FIFA, presenció un partidazo de la NBA. Todos los jugadores albicelestes estuvieron presentes en el encuentro entre los Lakers de LeBron James e Indiana Pacers.

De la práctica bajo las órdenes de Lionel Scaloni al Crypto.com Arena (también conocido como Staples Center), sin escalas. Toda la delegación nacional se ubicó en las tribunas altas y se deslumbró por la magia de King James, quien se destacó con 26 puntos y 10 asistencias, para la victoria por 150 a 145. La gran figura fue Anthony Davies, que aportó 36 puntos y 16 rebotes.

Antes de entrar al estadio, para ver al conjunto de California, que se ubica noveno en la Conferencia Oeste de la NBA con un deslucido récord de 38-32, los futbolistas se detuvieron a sacarse fotos y firmarles autógrafos a los fanáticos que los rodeaban. Enzo Fernández y Ángel Di María, fueron los más solicitados por la gente.

A través de sus historias de Instagram, Fideo compartió imágenes del show previo al partido y también hicieron lo propio Nicolás Otamendi y Leandro Paredes.

Por desgracia, Lionel Messi, ausente en esta gira debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de su pierna derecha, no podrá vivir este momento a puro básquet ni reencontrarse con LeBron, quien había ido a apoyarlo en su debut en Inter Miami meses atrás y se había rendido a sus pies. "Ver a Lionel Messi, el GOAT (Greatest Of All Time o El mejor de todos los tiempos en español) del fútbol, ​​honrar a la MLS con su gran presencia es un gran cambio para nosotros", había dicho la estrella norteamericana. Leo, por su parte, le devolvió las gentilezas horas más tarde: "¡Muchas gracias, hermano! Fue muy agradable verte".

Scaloni, como un hincha más de los Lakers

En la pantalla gigante del estadio aparecieron los jugadores de la Selección Argentina y saludaron al público. El DT, por su parte, sorprendió con su reacción al agitar los brazos como si estuviese en un partido de fútbol. La estrella de la noche.