En la tarde del miércoles, horas antes de lo que fue triunfo de Vélez por 2-1 sobre Arsenal en los 16vos de final de la Copa Argentina, Ricardo Centurión volvió a ser noticia luego de que el presidente del Fortín, Fabián Berlanga diera a conocer su preocupante situación: desde hace diez días desconocen su paradero. Gustavo Quinteros, entrenador del equipo, también se mostró desilusionado por la situación del jugador.

"Estoy muy triste porque hablé mucho con Ricardo (Centurión). Tratamos de todo, gente del club, los compañeros, jugadores, nosotros, el cuerpo técnico, nos acercamos para tratar de ayudarlo en lo que podíamos para que él pueda volver a jugar al fútbol, estar bien", comenzó el director técnico del elenco de Liniers. "Lamentablemente no pudimos, él no pudo. Ojalá que podamos ayudarlo para que pueda hacer una recuperación, primero como persona, y después que siga jugando al fútbol", completó.

Gustavo Quinteros, sobre la situación de Centurión en Vélez: "Estoy muy triste"



Centurión, desaparecido en Vélez

Si bien horas después de la noticia trascendió que está en su domicilio, Ricardo Centurión es un caso que preocupa en Vélez porque no aparece en el club desde hace más de una semana y no lo pueden rastrear de ninguna manera, según informó el presidente Fabián Berlanga. "No sabemos nada de Centurión. Ricardo desapareció de un día para el otro. Estamos muy preocupados y lo estamos intentando ubicar por Google Maps. Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Hace más de diez días que desapareció", contó en diálogo con Radio La Red. "La situación con él se puso difícil, cortó la comunicación con nosotros. Es muy difícil porque pusimos todo a su disposición", agregó.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez.

Los antecedentes del ex-Racing, Boca y San Lorenzo, entre otros, fue lo que más preocupación llevó al Fortín, aunque, un rato después de las declaraciones del dirigente, trascendió que el futbolista se encuentra en su domicilio y hasta habría hablado con su madre en las últimas horas. De todas maneras, la imposibilidad del Fortín de contactarlo denota que la cuestión fue, cuanto menos, preocupante.

Ricardo Centurión durante un entrenamiento con Vélez.



Centurión, de casi regresar a las canchas a una desaparición preocupante

Si bien Centurión regresó a Vélez y retomó los entrenamientos a fines de 2023, su paso previo por Barracas Central no fue el mejor y terminó con su apartamiento del plantel por indisciplinas reiteradas. A su regreso, Gustavo Quinteros decidió sumarlo a los entrenamientos, mientras que la dirigencia le brindó todo el apoyo posible en un intento más para que pueda recuperar su mejor nivel.

En febrero, Ricky se había sumado a las prácticas y a fines de ese mes fue citado para el duelo ante Sportivo Las Parejas, por la Copa Argentina. Si bien ese día se especulaba con su posible regreso, lo cierto es que el exjugador de Racing, Boca y San Lorenzo finalmente no vio acción ese día.