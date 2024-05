Pintadas contra Di María en Rosario tras la eliminación de Central en la Libertadores

Un mural dedicado a Ángel Di María en el club El Torito fue vandalizado, poco después de la eliminación de Rosario Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores con la derrota ante Peñarol en Montevideo y en medio de la incertidumbre sobre el futuro del crack rosarino, quien finaliza su contrato con Benfica y mantenía con ilusión a los fanáticos del Canalla con su posible regreso.

"Todavía vas a volver", escribieron con aerosol en una obra en homenaje a Fideo en la institución de la zona norte de la ciudad (donde dio sus primeros pasos en el fútbol). A su vez, según trascendió, habrían encontrado panfletos con cargadas.

El acto vandálico ocurrió pocas horas después de la caída de Rosario Central frente a Peñarol en Uruguay, que mandó al equipo de Miguel Ángel Russo a la Copa Sudamericana (se sumará en los 16avos).

Otro capítulo tras las graves amenazas a la familia de Di María

Este nuevo episodio se suma las gravísimas amenazas que sufrió la familia de Ángel Di María en marzo, en la ciudad santafesina, que atraviesa una crisis de violencia narco. En aquel entonces, dispararon cuatro tiros desde un auto, frente country Funes Hills Miraflores, y dejaron un escrito con un mensaje escalofriante dentro de un trozo de nylon: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos". Por el delito, detuvieron a nueve personas hace dos meses.

El plan de Rosario Central que mantiene la esperanza por la vuelta de Di María

El actual jugador de Benfica había reconocido su deseo de retornar al país para cerrar su carrera con la camiseta del Canalla. Sin embargo, la delicada situación que atraviesa la ciudad santafesina en materia de seguridad -y que afectó a su círculo más íntimo- provocó que diera marcha atrás.

La dirigencia de la institución busca apoyo en la gobernación provincial y también en la AFA para lograr lo que todavía parece muy complicado. Mientras tanto, y con muchos interrogantes para definir su futuro, Di María estaría dispuesto a escuchar las novedades que llegan desde su Rosario natal.