Gobierno planea ajuste del 10% para jubilados en abril

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, ha insinuado la posibilidad de un ajuste significativo para los jubilados a partir del mes de abril, en el marco de una eventual modificación en la fórmula de actualización de haberes. Según declaraciones recientes, este ajuste podría representar un aumento del 10% en los ingresos de los jubilados, reconociendo así una recomposición por la inflación acumulada hasta enero de 2024.

No obstante, la incertidumbre persiste respecto a los detalles de esta medida. El Ministro no ha aclarado si el 10% se aplicaría sobre el haber mínimo o si incluiría a los bonos, generando dudas sobre el impacto real en los jubilados. La falta de claridad también se extiende a la cobertura de esta movilidad, ya que no se ha especificado si abarcará a los bonos adicionales.

Se espera que el empalme entre la ley actual y la propuesta reforma se concrete mediante decreto, considerando que los plazos parlamentarios son insuficientes. Sin embargo, este decreto no abordaría la pérdida acumulada en años anteriores, dejando pendiente la resolución de varios planteos judiciales que buscan compensar dicha pérdida, a la espera de una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Los análisis especializados sugieren que el ajuste propuesto por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría resultar insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido. Esto se debe a que las remuneraciones utilizadas para calcular los haberes no se ajustan por inflación, lo que genera un perjuicio continuo para los jubilados desde el momento en que inician su jubilación. Anses actualiza estas remuneraciones utilizando el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el cual se ha mantenido en declive respecto a la inflación, exacerbando así las dificultades financieras de los jubilados.