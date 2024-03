El predominio de la NFL y los 11 clubes de fútbol en la lista: el ranking de los 100 equipos más ricos del mundo

Según un informe publicado por Sportico, una reconocida plataforma digital especializada en el análisis económico del deporte a nivel global, evidenció que los deportes estadounidenses como el fútbol americano, el básquet y el béisbol siguen en lo más alto en el ranking de las entidades deportivas más valiosas del mundo. Los Dallas Cowboys de la NFL, los Golden State Warrios y los New York Knicks de la NBA, entre otros.

La lista de los 100 equipos más millonarios del mundo tiene en la cima a los Dallas Cowboys con un estimado de 9.200 millones de dólares. La franquicia con patrocinios que superan los 200 millones de dólares anuales, además de lograr quedarse con el Super Bowl en cinco oportunidades, cuenta con socios y marcas de gran influencia como Ford, AT&T, PepsiCo, Bank of America, Molson Coors y SeatGeek. El éxito financiero de los Cowboys se debe a una acertada gestión de Jerry Jones, director de ventas y marketing de la entidad, quien compró la franquicia por 150 millones de dólares en 1989.

Como escolta y tercer lugar se encuentran, los Golden State Warrios y los New York Knicks de la NBA. La franquicia de Ohio llegó a tener un valor de mercado de 8.280 millones de dólares, mientras que los de la Conferencia Este fueron valuados en 7.430 millones. Ambos conjuntos lideran el poderío financiero y comercial que tiene el básquet estadounidense en el mundo entero.

Respecto al fútbol, el Manchester United es el más sobresaliente como el equipo más valioso fuera de lo que son las franquicias estadounidenses, y ocupa el puesto número 13 a nivel global con un valor de 5.950 millones de dólares. Colocación que se debe a la inversión realizada por Jim Ratcliffe, multmillonario, ingeniero químico y hombre de negocios británico, quien adquirió el 25% del club.

En el informe, Sportico detalló que seis equipos de la NFL están dentro del top 10 de entidades deportivas con mayor valor de mercado. Además de los Cowboys, el ranking incluye a los New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers y New York Jets. Además, aclaró que para armar el ranking contabiliza el valor total, el valor del equipo y los negocios relacionados con el equipo y tenencias de bienes raíces

“Se calculó los ingresos de cada equipo basándose en información y registros financieros disponibles públicamente, así como en entrevistas con personas conocedoras de las finanzas del equipo, incluidos banqueros deportivos y abogados que trabajan activamente en las transacciones”, explicaron.

Los 11 equipos de fútbol en el top 100 de entidades deportivas más valiosas del mundo

Manchester United (13º)

Real Madrid (19º)

Barcelona (23º)

Liverpool (29º)

Bayern Múnich (34º)

Manchester City (35º)

Arsenal (57º)

Chelsea (58º)

PSG (60º)

Tottenham (70º)

Juventus (98º)