Resultados de la primera fecha para el hockey femenino y masculino de sportsman

En el inicio del campeonato de la UDC en línea A, el equipo de Sportsman se desplazó como visitante para enfrentar al CEF 54 en Venado Tuerto. En el hockey femenino, los resultados fueron diversos: la categoría Sub 14 logró una victoria por 2 a 0, con goles de Carola Coppo y Claudia Herrera. Sin embargo, la Sub 16 sufrió una derrota por 3 a 0, y la Sub 19 también cayó, esta vez por 1 a 0. A pesar de estas derrotas, el equipo mostró determinación y esfuerzo en el campo, lo que sugiere un potencial de mejora en los próximos encuentros.

En la primera división femenina, el partido fue notable por la contundente victoria por 5 a 2 de Sportsman. Victoria Gómez brilló con cuatro goles, demostrando su habilidad y liderazgo en el campo, mientras que Florencia Fernández completó la goleada con un tanto más. Este resultado refleja el trabajo en equipo y la capacidad de Sportsman para enfrentar desafíos en la competencia de alto nivel.

Por el lado de los caballeros, el encuentro terminó en empate 1 a 1, con el gol de Sportsman anotado por Bruno Bolognese. Aunque no lograron la victoria, el equipo masculino mostró determinación y resistencia ante un rival difícil, lo que sugiere un buen desempeño en futuros enfrentamientos.

Los resultados de esta primera fecha marcan el inicio de una temporada llena de desafíos para el equipo de Sportsman. Con determinación y trabajo duro, buscarán mejorar su rendimiento en las próximas jornadas y alcanzar sus objetivos en el campeonato de la UDC en línea A.