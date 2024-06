El nuevo formato del Mundial de Clubes, que se desarrollará en julio de 2025 y se repetirá cada cuatro años, genera una gran ansiedad por estos lares. River ya clasificó y Boca va camino a eso gracias al ranking Conmebol. No obstante, parece que no ocurre lo mismo con los clubes del Viejo Continente: Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, reveló que no aceptarán la invitación y dio los motivos.

Ancelotti, entrenador del Merengue, metió un bombazo al expresar su postura y la del club sobre el nuevo Mundial de Clubes en una entrevista con Il Giornale. "La FIFA se olvida, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad para toda la copa. Negativo. Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", sentenció.

Si bien no fue confirmado oficialmente por la FIFA hasta el momento, para las instituciones con billetera más chica sí significaría una gran inyección económica participar del súper evento que se desarrollará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. En principio, la información es que por solo disputarlo les otorgarán entre 40 y 50 millones de euros y el campeón se llevaría hasta 100, pero Ancelotti maneja otros números que no le cierran.

Ancelotti, entrenador del Merengue, metió un bombazo al expresar su postura y la del club sobre el nuevo Mundial de Clubes en una entrevista con Il Giornale. "La FIFA se olvida, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad para toda la copa. Negativo. Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", sentenció.

Si bien no fue confirmado oficialmente por la FIFA hasta el momento, para las instituciones con billetera más chica sí significaría una gran inyección económica participar del súper evento que se desarrollará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. En principio, la información es que por solo disputarlo les otorgarán entre 40 y 50 millones de euros y el campeón se llevaría hasta 100, pero Ancelotti maneja otros números que no le cierran.

Los equipos ya clasificados al Mundial de Clubes 2025

Por África

- Al-Haly (Egipto)

- Wydad Casablanca (Marruecos)

- A definir

Por anfitrión

- A definir (Estados Unidos)

Por Asia

- Al-Hilal (Arabia Saudita)

- Urawa Red Diamonds (Japón)

- A definir tres plazas

Por Europa

- Bayern Múnich (Alemania)

- Borussia Dortmund (Alemania)

- Real Madrid (España)

- PSG (Francia)

- Chelsea (Inglaterra)

- Manchester City (Inglaterra)

- Inter (Italia)

- Juventus (Italia)

- Porto (Portugal)

- Benfica (Portugal)

- Red Bull Salzburgo (Austria)

- A definir una plaza



Por Norte, Centroamérica y Caribe

- Seattle Sounders (Estados Unidos)

- León (México)

- Monterrey (México)

- A definir

Por Oceanía

- Auckland City (Nueva Zelanda)

- Por Sudamérica

- Flamengo (Brasil)

- Fluminense (Brasil)

- Palmeiras (Brasil)

- River

- A definir dos plazas