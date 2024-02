Luego de la agónica clasificación, la Selección Argentina femenina ya conoce quien será su rival en los cuartos de final de la Copa Oro Femenina que se disputa en Estados Unidos. Tras haber pasado de instancia como el mejor tercero de la competencia, las dirigidas por Germán Portanova se medirán ante Brasil en la madrugada del próximo domingo en el BMO Stadium.

Con la victoria de Colombia ante Puerto Rico, la Albiceleste logró ingresar en el grupo de las ocho mejores del torneo que organiza la Concacaf, al cual fue invitado por haber quedado tercera en la Copa América del 2022. Con un cuadro estipulado que el mejor ubicado se enfrentaría al peor, el combinado nacional quedó como el séptimo mejor posicionado de los clasificados, tras una victoria, un empate y una derrota en la fase de grupos.

En lo que será la 21° del clásico sudamericano en la rama femenina, Argentina se enfrentará a un Brasil invicto en su zona, el domingo 3 de marzo a partir de las 00.15 en el BMO Stadium de Los Ángeles, sede de Los Angeles Football Club. El ganador de este encuentro se cruzará en las semifinales con el triunfador de México y Paraguay. Por la otra llave van Canadá vs. Costa Rica y Estados Unidos vs. Colombia.

Los cruces de cuartos de final de la Copa Oro Femenina

Canadá (1°) vs. Costa Rica (8°)

Estados Unidos (4°) vs. Colombia (5°)

Brasil (2°) vs. Argentina (7°)

México (3°) vs. Paraguay (6°)



El historial de Argentina ante Brasil

Partidos: 20

Ganados: 2

Empatados: 1

Perdidos: 17

Goles a favor: 13

Goles en contra: 68