Causa Cuadernos: Procurador Casal desestima planteo de Cristina Kirchner sobre ampliación de su procesamiento

En un nuevo giro de la saga judicial conocida como la "Causa Cuadernos", el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, ha emitido un dictamen desfavorable hacia un planteo presentado por Cristina Fernández de Kirchner. Este planteo buscaba impugnar la ampliación de su procesamiento en el marco de la investigación por presuntos actos de cohecho pasivo.

La acusación contra la ex presidenta abarca otros 175 casos de supuesta recepción de sobornos, con un embargo sobre sus bienes por un total de 200 millones de pesos. La decisión inicial de ordenar la prisión preventiva de Kirchner, dictada por el fallecido juez Claudio Bonadio, fue revocada en 2020 por la Cámara de Casación, argumentando la ausencia de riesgos procesales que justificaran la medida.

En su dictamen, Casal desecha los argumentos de la defensa de Kirchner, afirmando que no ha sido privada totalmente de justicia y recomendando que el expediente continúe su curso hacia el juicio plenario, que está asignado al Tribunal Oral Federal número siete. El procurador sostiene que la resolución impugnada no vulnera derechos o libertades fundamentales que no puedan ser atendidos durante las etapas ordinarias del procedimiento.

Además, Casal recalca que la influencia o popularidad de las partes involucradas no debe influir en la aplicación de la jurisprudencia, señalando que el impacto directo en los intereses comunitarios o en el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación requiere una justificación más sólida por parte de los recurrentes, la cual no ha sido presentada en este caso.

Con este dictamen, se espera que la Corte Suprema siga el curso recomendado por el procurador Casal, lo que podría marcar un nuevo capítulo en esta compleja trama judicial que ha mantenido la atención del país durante años.