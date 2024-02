Jonatan Viale apuntó contra Lali Espósito por sus críticas a Milei: "Le está afectando el novio"

onatan Viale criticó duramente este lunes a Lali Espósito, después de que la cantante se manifestara contra Javier Milei en el Cosquín Rock.

En el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia), el periodista le lanzó un fuerte dardo y a su pareja Pedro Rosemblat. "¿Los antipatria? Una terminología... le está afectando el novio, ¿no?".

"Pero en serio, ¿los antipatria? Terminología vieja, categorías de los '60. Lali, una mujer tan inteligente, distinguida, ídolo popular... dejáte de joder, atrasa. Pero, si a ella le gusta usar esa palabra...", sumó indignado.

"¿De dónde viene esta pelea? Lali fue muy criticada por ser contratada por diferentes gobernaciones y municipios por sus shows. El año pasado le molestó mucho que digan que el gobierno de Neuquén le había pagado un recital por 40 palos. Milei también la chicaneó... ya venía desde hace rato la pelea. El punto es que Milei está recibiendo todo tipo de dardos de estos artistas que, casualmente, se despertaron porque se quedaron sin contrataciones del Estado", opinó Viale.

Y el periodista cerró: "Preguntas básicas; si tu familia no come, ¿vos sacás entradas para el cine o el teatro? Hay que priorizar gastos. Hoy la cultura no es prioridad. La prioridad está en resolver la pobreza".