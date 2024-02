Independiente demandará a Martín Cauteruccio por 5 millones de dólares

Independiente demandará a Martín Cauteruccio por cinco millones de dólares, debido a que el futbolista se consideró libre a fines de diciembre porque aseguró que el club tenía una deuda con él. El delantero firmó un contrato con Sporting Cristal de Perú antes de sellar su desvinculación del Rojo.

Antes, recapitulemos: una vez concluida la participación del Rojo en la Copa de la Liga Profesional, en noviembre del año pasado, Carlos Tevez tuvo una conversación con el goleador en la que le notificó que no iba a ser tenido en cuenta. A eso hay que sumarle que arribó el paraguayo Gabriel Ávalos para ocupar su puesto.

A pesar de que valoró el gesto del DT, Caute presentó un reclamo e intimó a la entidad de Avellaneda a que le abone una deuda salarial (octubre, noviembre y diciembre) y de premios. Frente a esto, los dirigentes argumentaron que el monto reclamado por el jugador fue depositado a través de dos cheques que fueron remitidos a Futbolistas Argentinos Agremiados.

Descontento, el atacante salió a aclarar su situación en la Radio Programas del Perú: "Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre". Es por esto que tiempo más tarde firmó con el conjunto peruano, a pesar de que tenía vínculo con el Rojo hasta el próximo 31/12, donde anotó cinco tantos en sus dos primeros partidos (tres a Deportivo Tarma y dos a Sport Boys).

Lo cierto es que desde el Rojo desestiman los argumentos del futbolista y exigen que pague la millonaria cláusula. "El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso", confirmó el Secretario General, Daniel Seoane, con Infobae, el pasado 6 de enero.

Caute tuvo un 2023 irregular en el Rojo, ya que durante la etapa en la que Ricardo Zielinski estuvo a cargo del equipo jugó 30 partidos, metió 12 goles y fue uno de los puntos más altos. No obstante, perdió terreno con Carlitos: disputó ocho encuentros, de los que fue titular en apenas tres, y no convirtió. Un cuadro de salmonella del que le costó mucho recuperarse lo llevó a quedar marginado. El futbolista estuvo varias semanas sin poder realizar actividad física en campo y luego le costó recuperar el ritmo de competencia.