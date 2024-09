Scaloni, rendido ante Messi y Di María: “Son únicos, irremplazables”

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los rosarinos Lionel Messi y Ángel Di María como “irremplazables” y que son “jugadores únicos”.

“No son jugadores que se puedan reemplazar, imposible. Ni una chance, son jugadores únicos tanto Fideo como Leo. Son irremplazables", expresó el entrenador argentino al ser consultado sobre los posibles sustitutos de ambos ídolos del combinado albiceleste.

"En el caso de Fideo, ya no va a venir más y lo ha dicho. No intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error que haga lo mismo que él, no existe. Si es verdad que lo que él nos daba era amplitud tanto por la derecha como por izquierda. Intentaremos buscar a un jugador, que creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar esa amplitud”, sentenció en dialogo con Clank!

Y añadió: “Después el uno contra uno, el entender la jugada, el sacarse de la galera jugadas increíbles solo lo tenía él, asi que el equipo tendrá que jugar de otra manera, ahora que no está él”.

En la pasada fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde el conjunto nacional enfrentó a Chile (con victoria 3-0) y Colombia (con derrota 2-1), ni Messi, ni Di María estuvieron presentes.

En primer lugar, el actual jugador del Inter Miami, arrastraba una lesión, de la cual ya se recuperó, y por eso no pudo formar parte de los duelos del combinado albiceleste de cara al próximo mundial que se disputará en 2026.

Por otro lado, el ex Rosario Central, luego de la consagración de la Copa América 2024, decidió retirarse de la Selección argentina y ponerle fin a una carrera de muchos años vistiendo la camiseta celeste y blanca.

“El Fideo”, fue homenajeado y ovacionado en el estadio Monumental, previo al duelo ante los chilenos, como símbolo de agradecimiento por todo lo vivido y conseguido con el seleccionado mayor.

Ante estas ausencias, Scaloni apostó por un cambio en el habitual esquema (4-3-3) y prefirió sumar un volante más, como lo fue Nicolás González por la banda izquierda y plasmar un 4-4-2, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como los dos referentes en el ataque.