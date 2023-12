El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto la designación de secretarios y secretarias de Juzgados Comunitarios que había determinado Omar Perotti en septiembre. Aseguró que se crearon cargos que no existían y eliminaron partidas presupuestarias para cubrir los nuevos puestos. La Corte Suprema no les tomó juramento y no tomaron posesión del cargo.