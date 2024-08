El gobierno provincial anunció que abonará el aumento salarial previsto en las paritarias con el sector docente, a pesar de la negativa recibida por el magisterio público, nucleado en Amsafe, que este miércoles 7 realizará un paro de actividades por 24 horas. La decisión se tomó debido al disenso entre los gremios, ya que el sindicato que agrupa a los maestros privados, Sadop, resolvió la aceptación de la propuesta. Por lo tanto, se recurrió "al tradicional principio en favor del trabajador", se fundamentó desde el Ejecutivo.

Los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity, ofrecieron una conferencia de prensa en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario para comunicar la medida. "En virtud de haber acontecido una situación extraordinaria, inédita, donde algunas entidades gremiales procedieron a informar que rechazaban la propuesta, y otra entidad informó que la había aceptado, comunicamos que se va a proceder a liquidar y a abonar al sector docente los incrementos que habían integrado la propuesta salarial", explicó Olivares.

El ministro de Economía consideró que, ante esta divergencia entre los sectores sindicales, "la posición razonable y justa era recurrir al tradicional principio en favor del trabajador, esto es, dada una situación inédita, se toma una decisión que es la mejora del trabajador en el sentido de liquidar los incrementos ya, de manera inmediata".

La oferta paritaria trimestral incluye un incremento del 4,5% para julio, que se liquidará por planillas complementarias durante agosto, un 3% para agosto y un 2,45% para septiembre. Además, hay una garantía de que ningún trabajador tenga un incremento menor a 50.000 pesos respecto a lo que venía percibiendo en junio.

Por su parte, Goity consideró que "no podemos dejar sujeto a desacuerdos la actualización salarial que nos comprometimos a hacer. El conjunto de los santafesinos y los docentes está haciendo un esfuerzo importante, que valoramos y mucho, pero ante las desavenencias, creemos que el camino adecuado es dar previsibilidad por los próximos meses en lo que hace a los incrementos salariales".

Continuará el proceso paritario



Olivares informó que el diálogo paritario continuará. "Esta es una decisión que se va a estar instrumentando a través de una medida del Poder Ejecutivo y que, al mismo tiempo, se emite en continuidad del funcionamiento del sistema paritario, que comenzó el 4 de enero y que continuará, como establecen los mecanismos legales que lo rigen. Estamos ante una medida que dispone la liquidación de los incrementos y, al mismo tiempo, la continuidad del proceso paritario que se da en todos los sectores de la administración pública", señaló el titular de Economía.

Consultado por los medios sobre cómo sigue el diálogo con la docencia, contestó: "Se va a abonar y, al mismo tiempo, la paritaria y el proceso de diálogo van a continuar. La paritaria es un procedimiento vivo que tiene distintas instancias de debate, de discusiones, de cuestiones inclusive no salariales que a veces son más importantes o tan importantes como lo salarial".

Ante la pregunta de si se va a pagar igual aunque los gremios sigan con medidas de fuerza, Olivares afirmó que "cuando hacemos propuestas no son especulativas, sino que hacemos propuestas para pagarse, para cumplirse. Y por lo tanto, las medidas que adopten las entidades son legítimas y legales. No obstante, si bien la libertad de asistencia está garantizada, lo que el gobierno sí ha implementado y lo va a seguir haciendo es proceder a abonar el día a quien concurre y a no abonar a quien no concurre".

Declaraciones juradas y descuento del día



Goity dejó en claro que se descontará el día de trabajo a quienes lleven adelante la medida de fuerza, mediante el procedimiento de declaraciones juradas que deben llenar los docentes. Por ende, tampoco se abonará la Asistencia Perfecta por ese día.

"Hemos planteado un mecanismo justamente para validar y no ser injustos, mediante una declaración jurada que se hace 'post', es decir, luego de ocurrido el hecho", explicó el funcionario, refiriéndose al paro. Y añadió: "Para ser concretos, nosotros en este caso lo que validamos es la prestación de servicio mediante un mecanismo que está aprobado, que ya se utilizó tres veces, que todos los docentes conocen y que es la medida adecuada para poder dotar de justicia a el hecho de abonar o no un día trabajado".

Relación tensa



Estos últimos días, tras el anuncio del paro, la relación entre el gobierno y los gremios se tensó. "Hemos recibido muchos ataques, algunas consideraciones muy duras que nunca hemos respondido en el mismo tenor. Nosotros creemos que muchas de las declaraciones que a veces se hacen por parte de dirigentes son injustas, no colaboran", indicó Goity, aunque en otro tramo dijo que "no es saludable ni correcto entrar en este tipo de discusiones".