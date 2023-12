Confirmaron que Cristina Kirchner mandó a retirar la estatua de Néstor que estaba en el hall del CCK

La nueva directora del Centro Cultural Kirchner (CCK), Valeria Ambrosio, confirmó hoy que la estatua de Néstor Kirchner que estaba en el hall del edifico no fue removida por orden del nuevo gobierno de Javier Milei, sino que la vicepresidenta saliente Cristina Kirchner dispuso realizarlo.

Ambrosio, a su vez, detalló que no existen planes para cambiar el nombre del establecimiento, como se había rumoreado en los días posteriores al triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje presidencial.

"La estatua se la llevaron, no se sacó. Se la llevó Cristina. Y lo que se dice sobre la incertidumbre del nombre... es ridículo, creo yo. No me parece que sea algo interesante o inteligente de hacer. Es un lugar que nació de una manera, tiene un nombre y una identidad que hay que conservar", sostuvo en declaraciones radiales.

A su vez, Ambrosio remarcó sobre el CCK (ex Palacio del Correo Central): "Es hermoso, ahora lo estoy conociendo. Conocerlo entero lleva muchísimo tiempo porque es gigante, es un laberinto, pero la verdad es que es bellísimo el espacio".

Sobre el destino de la estatua de bronce del fallecido ex mandatario, se confirmó que fue trasladado al municipio de Quilmes, que seguirá los próximos cuatro años gobernado por la camporista Mayra Mendoza.

Al respecto, en el distrito aún no resolvieron en que lugar continuará siendo exhibida la figura de Néstor Kirchner, que antes de emplazarse en el CCK en 2020 estuvo instalada en la sede del edificio de la Unasur en Ecuador durante casi cinco años.

La escultura, que mide 2,28 metros de altura y pesa aproximadamente 600 kilos, había sido originalmente un obsequio de la Argentina para el edificio de la Unasur en 2014 tras abonar casi $1 millón por el monumento.

En septiembre de 2019, la estatua fue retirada del edificio de la Unasur, luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador votara su remoción cuando el recinto se convirtió en la sede de una universidad.

El 27 de octubre de 2020, en un acto en conmemoración por los 10 años de su muerte, la figura de Néstor Kirchner fue presentada públicamente en el CCK.