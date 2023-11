El problema de River que podría tener con los defensores centrales para el 2024

La emotiva despedida de Jonatan Ramón Maidana, quien continuaría su carrera en Racing de Montevideo, en la fecha 12 de la Copa de la Liga contra Huracán le puso la piel de gallina a todo el estadio Monumental. Aunque ya no era el zaguero del 2018 y su adiós mezcló la nostalgia con la sensación de que era el momento justo para cerrar el ciclo. Sin embargo, su salida, sumada a la chance de que otros centrales del plantel no continúen la próxima temporada, podría generarle un problema serio a River y a Martín Demichelis de cara al 2024. Conocé cuál es la situación de cada uno.

Leandro González Pirez

Fue el más firme y regular de los zagueros en el 2023. Lo coronó con una maniobra individual fenomenal, con asistencia incluida a Lucas Beltrán, el día que el Millonario se consagró campeón de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata en Núñez. Una metatarsalgia en el pie lo marginó del equipo en los primeros partidos de la Copa de la Liga, pero volvió a ser titular a partir del Superclásico frente a Boca en La Bombonera.

Si bien la posibilidad de buscar la quinta conquista de la Copa Libertadores el año que viene parecería ser, al menos, seductora, apareció otro camino que también tienta al central: regresar al Inter Miami de Lionel Messi. Lo que ocurre es que el González Pirez llegó a préstamo desde el equipo de David Beckham a principios de 2022 a cambio de la onerosa cifra de 1.800.00 dólares. Pese a que la cesión termina en diciembre, la opción de compra para quedárselo definitivamente cuesta un poco menos que 300 mil dólares.

Aunque el club de Núñez ya comenzó las negociaciones con la entidad norteamericana para ejecutar esa opción, el asunto radica en el deseo del jugador y cuan seductora es la chance de compartir equipo con el capitán de la Selección Argentina y ser dirigido nuevamente por Gerardo Martino, quien lo conoce del Atlanta United.

David Martínez

El ex-Defensa y Justicia volvió al ruedo normalmente en la segunda mitad del año tras recuperarse de la tendinopatía rotuliana en su rodilla derecha, de la que había sido operado en febrero. Aún no pudo conseguir el rodaje que esperaba y tampoco mostró el nivel que había alcanzado en el elenco campeón de la Liga Profesional 2021. En el torneo actual entró contra Barracas Central y Colón, equipo contra el que se lo vio más lento en el retroceso y en el cierre. Hoy por hoy, Ramiro Funes Mori corre con ventaja para ser el primer suplente de Paulo Díaz, que continuará en 2024.

Todavía no hay nada firme, pero Atlanta United, cuadro en el que jugaron González Pirez y Esequiel Barco, preguntó condiciones por el central zurdo. Su contrato termina en diciembre del 2024 y el poder adquisitivo del cuadro de Georgia podría otorgarle una ventaja. Sin embargo, aún no hubo charlas formales más allá de aquella consulta. En los papeles, el Millonario conserva el 70 por ciento del pase y, de acuerdo a lo que se dice dentro de las paredes del Monumental, no lo venderían por menos de 5 o 6 millones de dólares por la inversión que hicieron en su época (valuada en un poco más de 3 millones).

Emanuel Mammana

El zaguero de 27 años supo ser el más regular en un momento del 2022 en el que Marcelo Gallardo no daba pie con bola en el armado de la zona central. No obstante, perdió terreno en la consideración de Martín Demichelis a medida que González Pirez y Paulo Díaz se afianzaban como la dupla más firme del sector. En lo que va de la temporada disputó solo 12 partidos y no anotó goles. Su contrato finaliza en diciembre, aunque en River tendrían decidido no renovárselo de cara a la construcción del plantel 2024. Si esto ocurriera, Mammana cerraría su segundo ciclo en el club, que comenzó en enero del año pasado, con un título (Liga Profesional 2023).