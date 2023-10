Día de la Madre: preocupación y expectativa por las ventas conviven en la previa

Cada tercer domingo de octubre en Argentina se celebra el Día de la Madre, una fecha sumamente especial para que las familias tengan una excusa para reunirse y realizar regalos, pero también de extrema importancia dentro del calendario comercial anual.

Entre la inestabilidad económica generada esta semana, que produce que los rosarinos duden a la hora de hacer ciertos gastos; y la poca capacidad de ahorro, que fomenta lo opuesto y que muchos busquen comprar cosas antes que la plata en el bolsillo pierda valor; el panorama entre los comerciantes es de incertidumbre respecto a cómo será el balance final de ventas de la festividad este año.

En ese sentido, Miguel Rucco, presidente del Centro Comercial Calle San Luis, explicó que “las ventas en este momento se ven perjudicadas por la situación de la pérdida del poder adquisitivo de nuestros consumidores y por la incertidumbre de precios que hay que, en definitiva, hoy en muchos de los casos afecta la decisión de compra”, pero también por otro factor fundamental, que es que “el comerciante no tiene precio ni valor de reposición” de su mercadería.

Esta incertidumbre se traslada a los precios, con un panorama incierto dependiendo el producto y el comercio: “Sin valor de costo de reposición, en algunos casos no se está pudiendo conseguir alguna mercadería importada o algún insumo para fabricación”.

Por su parte y en esta línea, Sergio Nazzi, secretario de la Asociación Centro Comercial Ayacucho, auguró que “vienen días complicados” y que si bien “el año pasado hubo buenas ventas sin caídas” (a pesar de que la CAME en su balance final relevó una caída del 4,7 % en relación al año anterior), en este suponen “no será tan bueno”, pero no por una incertidumbre sino por una certeza: “Los productos van por ascensor y los sueldos por escalera, no hay bolsillo que aguante”.

No obstante, también fue positivo y destacó en entrevista con este medio que “así todo, los comercios del C. C. Ayacucho están preparados para ofrecer la mejor relación con atención de sus propios dueños, variedad de productos, calidad y precio y con todas las facilidades de las entidades financieras y sus planes especiales por el Día de la Madre”, además de contar que los mismos estarán abiertos con normalidad durante el feriado del viernes.

Pese a señalar también con un posterior comunicado que “el mercado está roto” y “la economía argentina”, desde Calle San Luis contaron que entre los comerciantes acordaron “mantener los precios” y comprar con “precios anteriores” a la corrida, en tanto que el sábado 14 volverán “a proponer la Gran Barata de Calle San Luis, donde los comercios salen a la calle con propuestas especiales y ofertas para el Día de la Madre”.

En tanto, Fabio Acosta, presidente de la Asociación Casco Histórico Rosario, dijo a RosarioPlus.com sobre las ventas que “el ritmo se va a acelerar conforme avancen los días, teniendo su mejor momento viernes y sábado”.

“Es sabido que el rosarino camina mucho antes de tomar una decisión de compra. Es un comprador inteligente, no impulsivo, se toma su tiempo, pero no deja de regalar”, se explayó Acosta, que también destacó que se espera un buen movimiento en el sector gastronómico debido a que “ya es tradición en la ciudad llevar a la agasajada a almorzar o cenar fuera de casa”.

Misma situación recalcó Nazzi de los comercios sobre Ayacucho y sobre Arijón, donde “está muy lindo también para disfrutar de un paseo, de su gastronomía, para adquirir regalos, productos y servicios con la mayor tranquilidad gracias a la posibilidad de estacionamiento y de habitual presencia estatal para cuidar”.

Bonito y barato

Con la incertidumbre sobre la capacidad de compra de los rosarinos y sobre los precios de los productos, resulta más difícil que en años anteriores lograr anticipar un número respecto al ticket de los regalos que se hacen para esta festividad.

Consultado al respecto, Rucco aseguró que es difícil vislumbrarlo, pero sí indicó que la tendencia hasta el momento es que “la gente va a buscar un regalo económico”.

“El promedio de compra de regalo es de 5.000 u 8.000 pesos. También está el que busca algo más importante, la indumentaria por ejemplo obviamente tiene otro valor si se compra algo de marca, pero ese es el promedio hoy para un presente para el Día de la Madre”, contó el presidente del Centro Comercial Calle San Luis, cuyos comercios estarán abiertos viernes y sábado, mas no así el lunes. “Siempre la expectativa del comerciante es positiva y entendemos que el fin de semana largo mucha gente”, agregó sobre esto último.

Las cifras a nivel nacional tampoco aportan un panorama muy favorable. La consultora Focus Market, en base a los datos informados por la CAME, realizó un informe en el que dio cuenta que los precios de los regalos tuvieron este año un incremento acumulado de hasta el 238 %, al mismo tiempo que las ventas minoristas vienen de una caída del 5,1 % en septiembre y del 2,6 % en los primeros 9 meses del año.

Sin embargo, en su informe, recabando los datos de FECOBA informaron que el gasto promedio es de $ 17.500, siendo los rubros “Indumentaria” y “Perfumería” los más elegidos.

"El alza de precios está muy distante de la capacidad de poder adquisitivo de los argentinos", dijo el director de Focus Market, Damián Di Pace, que también consideró que "las medidas del Gobierno se esfumaron rápidamente".

En ese sentido, también indicó que los comerciantes afrontan problemas para reponer los bienes y por los cambios de precio entre pedido y entrega, lo que hace que los comercios no puedan ofrecer tantas promociones y descuentos como es habitual en esta fecha.

Cómo se trabaja el fin de semana largo

Sobre la situación para los próximos días en Rosario, además de lo anunciado por los centros comerciales de Calle San Luis y Ayacucho, al ser consultado sobre el cronograma de trabajo para este fin de semana largo, Fabio Acosta explicó que “se repite el esquema de apertura y cierre de otras ocasiones”, con un consenso para trabajar “día viernes feriado y sábado normal en todo Rosario” y el domingo con “la oferta concentrada en el centro, con el Shopping del Siglo, y en la zona norte, con los shoppings tradicionales”.

Posteriormente, para el feriado del lunes “se acordó el cierre en más de un 90% de los comercios”, permaneciendo abiertos “La Favorita y el Shopping del Siglo”, mientras que en alimentos y bebidas “la oferta estará en manos de las grandes superficies comerciales y de aquellos comercios atendidos por sus dueños”. En comercios barriales, el esquema es similar.