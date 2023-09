Devolución del IVA: 9 claves para comprar con descuento desde hoy.

El programa “Compre Sin IVA” entra en vigencia este lunes 18 de septiembre. La devolución tiene un tope mensual de $18.800 en la compra de productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) con tarjeta de débito. Los beneficiarios de la medida deben gastar más de $108.000 en el mes para aprovechar al máximo la ayuda. La devolución del IVA está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, adelantó que durante las primeras dos semanas de vigencia del programa se incluirán más productos que los de la Canasta Básica Alimentaria (siempre que se trate de alimentos, bebidas, higiene y limpieza), hasta tanto se logre garantizar la trazabilidad de las compras y los códigos de los productos que están incluidos.

Por otra parte, Castagneto aclaró que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, la devolución del IVA es para quienes tengan salarios de hasta $708 mil netos.

9 claves del programa "Compre sin IVA"

Punto por punto, los detalles del plan que alcanzará a asalariados, jubilados, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y trabajadores de casas particulares.

Se puede acceder al beneficio con cualquiera de las tarjetas de débito de todos los bancos.

Por el momento, si se paga con el dinero en cuenta de la billetera digital, como MercadoPago o MODO, no se obtendrá el reintegro. Sin embargo, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, aseguró que esta semana empiezan las conversaciones para sumar a esas empresas al programa.

Este no es un aspecto menor, ya que por día se realizan miles de transacciones mediante las billeteras virtuales con dinero no asociado a ninguna tarjeta de débito. Según Castagneto, Mercado Pago y MODO deben adecuar sus sistemas para poder garantizar la devolución del IVA.

Existen productos, como la leche, que no están gravados con el Impuesto al Valor Agregado o que poseen distintas alícuotas. Sin embargo, Castagneto confirmó que de todas formas en ellos también "se va a dar la devolución".

No hay que hacer ningún trámite. El reintegro del 21% es automático.

El reintegro se deposita hasta 48 horas después de la compra, de forma automática y en la cuenta bancaria de la tarjeta de débito asociada. En los casos en que las compras se realicen entre las 7 y las 17, la devolución se hará a las 24 horas. Si se realizan después de las 17, la demora será de 48 horas.

El beneficio no es excluyente, se acumula a las promociones de bancos. También es acumulable con otro tipo de beneficios, como los de la Cuenta DNI del Banco Provincia (Bapro) de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de Cuenta DNI, detalló el funcionario, es tanto para compras realizadas desde la billetera como para quienes tengan la tarjeta física del Bapro.

El programa es por beneficiario, no por grupo familiar.

Para aprovechar por completo el beneficio y obtener el reintegro máximo permitido, de $18.800, la persona deberá gastar $108.324 en total ese mes.

Para saber de cuánto es el reintegro que corresponde, el cálculo es: el monto gastado multiplicado por 21, y eso dividido por 121. Por ejemplo: ($10.000 x 21) / 121 = $1.735.

Los productos sobre los que se devolverá el 21% de IVA serán los de la Canasta Básica Alimentaria, como alimentos, carnes, frutas, verduras, lácteos, huevos, bebidas no alcohólicas y algunas con alcohol, café, yerba, productos higiene personal y limpieza, entre otros.