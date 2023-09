Selección Argentina vs. Bolivia, por las Eliminatorias: horario, formaciones y dónde ver en vivo

La Selección Argentina y Bolivia se miden este martes desde las 17, por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. A la espera de la inclusión o no de Lionel Messi como titular, la Scaloneta vuelve al ruedo en una parada brava como es la altura de La Paz, en el estadio Hernando Siles .



Tras superar 1-0 a Ecuador el jueves pasado, en un encuentro llevado a cabo en el Monumental, el conjunto nacional buscará seguir de racha a través de la pantalla de TyC Sports y encadenar su segunda victoria consecutiva en el certamen. Conocé las formaciones y todo lo que debés saber.

Cómo llegan la Selección Argentina y Bolivia al duelo de las Eliminatorias

La Selección puso primera en las Eliminatorias con un triunfo por 1-0 sobre Ecuador en la cancha de River. La Albiceleste jugó un difícil partido por primera vez por los puntos después de su consagración en el Mundial Qatar 2022 y logró llevarse las tres unidades gracias a la clase de Messi, que anotó un tiro libre espectacular a los 77 minutos.

La Verde, por su parte, cayó 5 a 1 con Brasil, por la jornada 1 de las Eliminatorias. El equipo que conduce Gustavo Costas empezó con el pie izquiedo en la competencia, en un encuentro que se disputó en el Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença de la ciudad de Belém, ante casi 54 mil espectadores.

Los datos del partido entre Argentina y Bolivia

Fecha: Martes 12 de septiembre

Horario: 17

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Estadio: Hernando Siles

La posible formación de la Selección Argentina vs. Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas

El entrenador aún no sabe qué hará, por lo cual probó dos dibujos distintos que dependen de la inclusión o no de Lionel Messi. Estas son:

4-3-3 | Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Exequiel Palacios o Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Lionel Messi, Di María o Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

5-3-2 | Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Nicolás González, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Exequiel Palacios o Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María o González y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El probable once de Bolivia vs. Selección Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Jairo Quinteros, Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Roberto Fernández; Diego Bejarano, Gabriel Villamil, Boris Céspedes, Jaime Arrascaita; Marcelo Moreno Martins. DT: Gustavo Costas.

Historial completo entre Argentina y Bolivia

41 partidos

29 triunfos de Argentina

7 victorias de Bolivia

5 empates

Último encuentro: Argentina ganó 3-0 a Bolivia el 9 de septiembre de 2021, por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Lionel Messi -3-).

Próximos partidos de la Selección Argentina en 2023

Argentina vs. Paraguay | Fecha 3 de las Eliminatorias | 12 de octubre, a las 21 | Estadio Monumental

Perú vs. Argentina | Fecha 4 de las Eliminatorias | 17 de octubre, a las 23 | Estadio Nacional de Lima

Argentina vs. Uruguay | Fecha 5 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar

Brasil vs. Argentina | Fecha 6 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar