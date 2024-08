Cristian Medina solicita salir de Boca tras polémica frase en una práctica

En la previa del partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, un video difundido por el canal oficial del club generó controversia. En la filmación, que mostraba un entrenamiento del equipo dirigido por Diego Martínez, se capturó una conversación entre Cristian Medina y Miguel Merentiel. En un momento informal, el volante expresó: "Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida". Esta frase, que no parecía solemne, desató especulaciones sobre el futuro de Medina, de 22 años, quien luego solicitó al Consejo de Fútbol ser transferido en este mercado de pases.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, sorprendió a los hinchas debido a que la frase de Medina superó los filtros institucionales antes de ser publicado. Aunque no se sabe con certeza el contexto de la charla, la declaración fue suficiente para generar incertidumbre sobre la continuidad del jugador en el club de la Ribera.

Medina, quien ha sido una pieza clave en el esquema de Boca y se destaca como titular en el equipo, pidió su salida para buscar un nuevo desafío en Europa. A pesar de su importancia en el plantel, el mediocampista ya había manifestado su interés en dar el salto al viejo continente. Hace pocos días, Boca rechazó una oferta de 11 millones de dólares por parte del Fenerbahçe, pero el mercado turco continúa abierto hasta el 13 de septiembre, lo que deja la puerta abierta a futuras negociaciones.

La cláusula de rescisión de Medina, que estaba fijada en 15 millones de dólares, subió a 20 millones debido a una disposición en su contrato activada con la extensión del mercado de pases local. Mientras tanto, otros equipos europeos, como Fiorentina de Italia, también han mostrado interés en el mediocampista, pero aún no han hecho propuestas formales.

Aunque la decisión final dependerá de las ofertas que lleguen y de la postura del club, Boca ha dejado en claro que no dejará ir a su jugador por menos de la cláusula fijada. El futuro de Cristian Medina se mantiene como una incógnita, mientras Boca se prepara para afrontar los compromisos venideros.