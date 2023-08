Inauguran nuevo Punto Violeta en Berabevú

La ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, inauguró este martes un nuevo Punto Violeta en la ciudad de Berabevú, cuya finalidad es que mujeres y personas de la diversidad sexual accedan a las políticas públicas de la cartera.

El espacio está ubicado en la calle Belgrano 1234, y es el número 36 ya inaugurado de un total de 40 que se abrirán en distintos puntos de la provincia.

Los Puntos Violetas ofrecen una serie de servicios, entre los que se encuentran:

-Asesoramiento legal y psicológico

-Acompañamiento en casos de violencia de género

-Derivación a otros servicios

-Información sobre derechos

-Actividades de sensibilización y prevención

La inauguración del Punto Violeta de Berabevú fue encabezada por la ministra Marinaro, junto con el senador por el departamento Caseros, Eduardo Rosconi, y el presidente comunal de la localidad, Tomás Sorribas.

En su discurso, la ministra Marinaro señaló que "este Punto Violeta es una forma de honrar a Julieta del Pino, víctima de femicidio de esta localidad, honrar su memoria y también la de muchas mujeres víctimas de la violencia de género. Pero además es una nueva puerta de reparación, de justicia restaurativa, como le decimos, para toda la comunidad, para su familia, para su mamá, y sobre todo para nuevas generaciones y para evitar más muertes, más desigualdades y más violencia, así que es un día de emociones encontradas".

Por su parte, el senador Rosconi indicó que "este lugar es muy importante con las herramientas para llevar adelante políticas de inclusión, del respeto al género, a la diversidad y también tratar los temas de violencia con los equipos interdisciplinarios. Acá hay gente muy capacitada".

Finalmente, el presidente comunal Sorribas recordó que "el 25 de julio de 2020 nos encontramos con un episodio que nunca esperamos en nuestra comunidad que es el femicidio de Julieta del Pino, en esa oportunidad, en el medio de una pandemia atroz que nos tenía en vilo a todos, nos tocó sobrellevar esta situación, estuvimos cerca de la familia con nuestras herramientas, que no iban a alcanzar, no iban a ser suficientes, y ahí estuvo el Estado con el gobierno provincial. No estamos exentos de que estas cosas vuelvan a pasar, y para eso el Estado tiene que dar respuestas, y este Punto Violeta, el segundo del departamento Caseros, viene a dar respuesta a esta problemática que es la violencia de género en todas sus dimensiones".

Los Puntos Violetas son una iniciativa del Gobierno provincial de Santa Fe, en el marco del Plan Incluir.