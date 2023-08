Se necesitan casi 200 mil pesos para criar un hijo en la Argentina

Afrontar los gastos de crianza de nuestros descendientes forma parte del presupuesto de todos los hogares. La rutina, según la edad, tiene varias necesidades básicas y de bienestar general: alimentos, salud, indumentaria, educación y deportes, entre otras. Un informe privado estimó cuánto le exige al bolsillo de los adultos a cargo cubrir cada ítem. El total se acerca a 200 mil pesos por mes, por chico.

Las familias con bebes, menores y adolescentes tienen gastos en bienes, servicios y cuidado que se suman a los habituales de mantenimiento de la vivienda. Según un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) los costos de la canasta de crianza del mes de julio requieren de una porción importante de los ingresos.

La inflación de los precios al consumidor fue del 50% de enero a junio, según el Indec. El impacto del alza general de precios repercute en los gastos de crianza que crecen mes a mes.

La muestra de Indecom realizada en el séptimo mes del año evidencia los costos en indumentaria, alimentación, salud, educación pública o privada, transporte, deportes y cuidado a cargo de un tercero.

Los resultados arrojan un promedio de gastos que parte de los $54 mil a los $193 mil, según el rango etario y la posición social. La necesidad o no de tener una persona de cuidado es la que marca la mayor diferencia en el presupuesto.

¿Cuánto cuesta mantener un hijo según la edad?

Para un menor de 0 a 1 año el informe marca la diferencia entre contratar una niñera o no. Sin el gasto de cuidado, el total da $54.649. Incluye gastos en indumentaria ($21.100), pañales x 144 unidades ($12.989), alimentación y salud ($12.841), kit de higiene personal x 6 productos ($7.719).

Si los adultos a cargo trabajan y contratan una persona para el cuidado ($40.000) la cifra total asciende a $94.649.

"Cuando nació mi hija Melody y dejé de darle pecho (período de lactancia) me debatí largamente entre volver a trabajar o no porque la mayoría de lo que ganaba iba a destinarlo en una niñera. Pero si no lo hacía, después era muy difícil reitegrarme en mi actividad. Soy serigrafista y si te quedas mucho tiempo afuera del circuito cambian los clientes, cambia todo. Así que a todos los gastos le sumé el de una chica que la cuide. Encontrar a esa persona tampoco es fácil, tiene que ser de confianza e ir mejorando el valor de su hora para que se quede", contó

Luciana, mamá de una nena de 4 años.



Por su parte, en el rango entre 1 y 5 años, el informe segmenta el caso de la clase media. En ese estrato social la inversión incluye indumentaria ($36.620), alimentación y salud ($15.900), educación inicial en jardín privado por jornada simple de 3 hs ($38.000), transporte escolar ($18.000) y actividades deportivas ($2.600), alcanzando la suma de $111.120.

Si se incluye el costo de cuidado a cargo de una niñera por 4 hs diarias durante 20 días, a unos $500 por hora ($40.000), la cuenta total asciende a $151.120.

Por su parte, en el sector "perteneciente a la clase media aspiracional", según lo cataloga el relevamiento, muestra el mismo costo en indumentaria, salud y deporte, incluye gastos por cooperadora ($4.000 por jornada simple) y no tiene gastos de transporte ni cuidado, alcanzando la suma de $59.120.