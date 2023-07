Sebastián Boselli rompió el silencio: "No puedo distraerme con River u otra chance"

River realizó una oferta inicial por Sebastián Boselli de 4 millones de dólares por el 70 por ciento del pase en este mercado y la misma fue rechazada por Defensor Sporting de Uruguay, club que lo formó y es dueño de su pase. Mientras en el equipo uruguayo aguardan por una nueva propuesta, el zaguero de 19 años que pretende el Millonario rompió el silencio.

Boselli rompió el silencio: "No puedo distraerme con River u otra chance"

En un diálogo con el medio uruguayo Sport 890, Boselli declaró: “A veces me río por todo lo que sale de mi en Argentina. Son cosas que no puedo creer. Se viene dando todo muy rápido. Mis amigos de toda la vida no lo pueden creer que se hable tanto”.

Luego, el defensor central campeón del mundo con la Selección de Uruguay Sub-20 aseguró que le pide a su padre Pablo Boselli, quien también es su representante, que lo mantenga al margen de las negociaciones con River hasta que no haya algo concreto: "No puedo estar pensando en si me voy o me quedo sin haber nada firme”.

“Mañana tengo un partido importantísimo con Defensor que es el cuadro del que soy hincha, no puedo distraerme con River u otra chance”, agregó Sebastián Boselli en Sport 890 con respecto al cruce ante Danubio de este viernes a las 20, por la Primera División de Uruguay, en un duelo que mide a su equipo que milita primero en el Grupo A con 11 puntos frente al escolta con 10 unidades.

La postura de River con Sebastián Boselli

Lo cierto es que desde el cuadro riverplatense, en principio, no volverían a realizar una nueva oferta por Boselli y esperan que desde el entorno del jugador presionen para que Defensor acepten la última propuesta que acercaron, la cual desde River consideran acorde. Por otro lado, Flamengo podría sumar a la lucha por el zaguero y el club uruguayo espera una oferta del Mengao.