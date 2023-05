Este sábado Marcelo Gallardo vivió una tarde histórica y absolutamente inolvidable. Cargado de emoción, que lo dejó en varios momentos al borde de las lágrimas, fue el protagonista de un merecido homenaje. En las inmediaciones del estadio Mas Monumental quedó inaugurada una enorme estatua de más de siete metros suya con la histórica Copa Libertadores ganada en Madrid ante Boca. Ni bien de descubrió la tremenda escultura, hubo un tema que estalló en las redes sociales: el abultado tamaño de su entrepierna. Mercedes Savall, autora de la obra, explicó el motivo por el cual lo hizo así.

Cuando le consultaron por este detalle dijo en diálogo con TN: “Yo no tengo nada que ver. Hay que preguntarle al doctor Carlos Trillo (dirigente de River que ideó y encabezó la movida)”. Y luego agregó: “Viste el toro de Wall Street en Estados unidos. Bueno, él tenía la idea de algo así. Lo acepté y me la jugué”, aseguró la escultora.

“Porque también hablamos de un vocabulario futbolero. A mí me gusta involucrarme de manera pasional con el trabajo. Me pareció que era importante, en la parte de la obra, hacerle ciertas modificaciones. Agrandar partes o achicar otras porque eso le da más impacto a la obra”, agregó.

Para finalizar el tema quiso dejar claro el tema: “Es como un gran gesto para los hinchas, con mucho respeto. No es una burla, ni mucho menos. Son pequeños gestos. Le puse saco porque después el saco fue icono, le puse la medallita con el 9-12, le levante el taquito por Mariano Closs para darle más gestos a los hinchas”.

Gallardo habló sobre su futuro: "No estoy desesperado por dirigir"

Después de la presentación de su estatua, el Muñeco se expresó respecto de su futuro como entrenador: "Después de un período muy largo, hoy no tengo plazos. Tampoco sé cómo va a seguir mi carrera. No voy a generar ningún tipo de expectativa con eso".

En este sentido, añadió que no está apurado por tomar un nuevo desafío: "Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por dirigir. No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique. Tengo que sentir una conexión. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante".