"En el tercer juego del segundo set me resbalé. Me afectó la rodilla, donde empecé a sentir dolor. En un momento me pregunté si debía continuar o no. Tuve tratamiento médico. Tengo algunas noticias positivas, pero algunas preocupaciones", comentó el N°1 del mundo apenas terminó el cruce ante el argentino.

Lo cierto es que en las últimas horas, el sitio Sportal.rs afirmó que Djokovic está cada vez más lejos de jugar su próximo partido. De hecho, también comentaron que se sometió a una resonancia magnética en Francia y canceló su habitual sesión de entrenamiento a la espera de los resultados.

Una vez que los médicos puedan analizar los estudios, el serbio tomará una decisión sobre su futuro. Lo cierto es que en caso de no presentarse ante Ruud, perderá el liderazgo del ranking mundial, que quedará en manos de Jannik Sinner (2°).

De todas maneras, es un secreto a voces que el principal objetivo de Djokovic son los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el próximo 26 de julio.

Cualquier decisión que tome, en conjunto con su equipo, será justamente pensando en la gran cita olímpica, donde buscará la primera medalla de oro de su exitosa carrera.

Djokovic no aseguró su continuidad en Roland Garros:

La maratónica victoria 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 frente al argentino Francisco Cerúndolo (27°) podría traerle efectos colaterales al tenista serbio Novak Djokovic (1°), quien sembró en conferencia de prensa un interrogante respecto a su participación en cuartos de final de Roland Garros, a raíz de una persistente molestia en su rodilla derecha.

"Llevo dos semanas con unas ligeras molestias en la rodilla derecha. En realidad no era una lesión de la que preocuparse, ya jugué varios torneos asi. No había tenido ningún problema hasta hoy. El hecho de terminar tarde hace dos días no ayudó, ni tampoco el sueño, el ritmo del cuerpoy la recuperación", comenzó el legendario balcánico, que necesitó cuatro horas y 39 minutos para deshacerse del batallador albiceleste en la Philippe Chatrier.

En sintonía, el dueño de 98 títulos, que se convirtió en el jugador con más triunfos en torneos Grand Slam, relató cómo se agudizó su ya existente dolor: "Me sentí muy bien al entrar al juego. En el tercer juego del segundo set me resbalé, una de las muchas veces que caí hoy. Me afectó la rodilla, donde empecé a sentir dolor. En un momento me pregunté si debía continuar o no. Tuve tratamiento médico. Luego del tercer set pedí otro medicamento, recibiendo la dosis máxima, que tarda entre 30 y 35 minutos en surtir efecto. En el final del cuarto set empecé a sentirme mejor, menos restringido en mis movimientos. Durante todo el quinto set no sentí ningún dolor. Mañana haremos algunas pruebas y chequeos. Ya lo hicimos con el médico después del partido. Tengo algunas noticias positivas, pero algunas preocupaciones. La verdad es que no sé qué pasará mañana o pasado mañana, si podré salir a jugar al campo. Veremos"

"Las circunstancias y la situación meteorológica de este año fueron especiales. Ha habido mucha lluvia y humedad, que generaon condiciones pesadas y lodosas en las canchas. Afortunadamente hoy salió el sol. Pero yo diría que el tiempo de los últimos días ha afectado a la pista, principalmente a las capas superiores de la arcilla. No sé qué hicieron exactamente, creo que quitaron algo de arcilla. Y debido a las condiciones más secas y cálidas que afectaron al terreno, se volvió muy resbaladizo. Hoy me lastimé la rodilla por eso, porque resbalé demasiadas veces. Es inusual", comentó el nacido en Belgrado, de 37 años, que se metió por 15° ocasión entre los ocho mejores en la capital francesa.

Por la misma línea, el tres veces campeón en el Major galo explicó el motivo de su enojo durante el match: "Pedí una explicación al supervisor. No culpo a nadie, pero al menos ayudaría si pudiéramos traer un poco más de arcilla a la cancha para reducir ligeramente el riesgo de resbalones. No podemos decir que estas sean condiciones habituales. ¿Qué debemos esperar para que esto no vuelva a suceder? Hoy me caí, sobreviví. He ganado. ¿Pero podré jugar el próximo partido? No lo sé, no sé la gravedad de mi lesión. ¿Podríamos haberlo evitado? Puede ser, quizás con un tratamiento más frecuente de las canchas durante los sets".

"Vi claramente que ya no estaba al 100%, ya no podía cambiar de dirección como quería ni correr mucho. Él hizo muchas dejadas, la mayoría las miré sin moverme. Sé que tampoco es fácil jugar contra alguien que no se mueve bien durante dos sets y luego empieza a jugar bien, moviéndose mucho después. Sé que no es una situación ideal para él. Solo continué porque quería ver si los antiinflamatorios adicionales me permitirían reducir esta limitación. Eso me permitió jugar mejor al final del partido", deslizó el pupilo de Nenad Zimonjic.

Por último, Djokovic, quien enfrentará el miércoles al noruego Casper Ruud (7°) en la próxima instancia, cerró: "Probablemente sea desgaste. Pero es cierto que llevaba dos semanas molestándome un poco. Hoy en día pasan estas cosas, estás en la cancha, te resbalas, haces un movimiento en falso y te lastimas. Eso es todo lo que puedo decir por ahora".