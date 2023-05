Rossi sobre la no invitación a Alberto al acto de Cristina y la situación “desmejorada” de Rosario

Decidido a jugar por la candidatura presidencial, este jueves el jefe de Gabinete Agustín Rossi, acompañará al presidente Alberto Fernández a su último Tedeum como jefe de Estado. Pero después, a diferencia del mandatario, sí participará del acto de la vicepresidenta Cristina Fernández en la Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. Dijo que no sabe por qué no invitaron Alberto al homenaje pero destacó que la convocatoria que hizo el propio presidente a la plaza habla de un acto de unidad. Sobre Rosario, y luego del contrapunto entre el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y la senadora nacional Carolina Losada, destacó el refuerzo y equipamiento de las fuerzas federales en la ciudad, pero reconoció un recrudecimiento de la violencia.

“No lo sé. Tampoco hago una valoración”, dijo Rossi al ser consultado por el programa De boca en boca (Radio 2) sobre la “no invitación” al presidente al acto de esta tarde. Pero destacó: “Valoro positivamente que inmediatamente después que la vicepresidenta haya hecho esa intervención televisiva en C5N, el presidente convocó al mismo. Eso permite que el acto de hoy (por este jueves) sea unitario”.

Sobre su candidatura presidencial, dijo que no le consultó a la vicepresidenta, pero ella ya sabía de sus intenciones y que fue el propio Alberto quien lo motivó a presentarse como opción cuando asumió la jefatura de Gabinete. En este sentido, opinó que “hay que ser respetuosos” de los procesos internos, en referencia a la tensión al interior del oficialismo sobre la posibilidad de presentar varios precandidatos o uno solo en las Primarias.

Rosario, desmejorada



Consultado por la inseguridad en Rosario, Rossi coincidió en un recrudecimiento en el último tiempo, reflejado en más hechos de violencia y resonantes amenazas y balaceras contra escuelas.

“La cosa ha desmejorado en las últimas semanas -accedió- pero hay que seguir en el mismo camino y no sentirse doblegados, hay que redoblar esfuerzos”.

En ese marco, destacó el refuerzo de la presencia federal en la ciudad, tras la fricción entr. el ministro de Seguridad y la precandidata a gobernadora santafesina esta semana.

“Estamos interactuando adecuadamente con las fuerzas de seguridad provinciales y seguimos la cuestión día a día. Se aumentó la cantidad de fuerzas federales en Rosario -son 1700 y llegarán otros 300 en los próximo días según anunció el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni-, hay patrullajes sorpresivos que no se planifican en el acto y se mejoró el equipamiento de las fuerzas federales en Rosario”, enumeró el jefe de Gabinete.

“Sabemos que es una situación difícil, no la desconocemos. Termina el acto de hoy y voy a Rosario así que no me la tienen que contar. No digo que se resuelva de un día para el otro”, advirtió.