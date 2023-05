Las 11 bajas que prepara Barcelona y que podrían acercar a Messi

Si bien Sergio Busquets aclaró que su salida no tiene nada que ver con el tema del Fair Play Financiero, lo cierto es que los dirigentes de Barcelona tienen una operación entre sus manos para alimentar el regreso de Lionel Messi a España. Se trata de la baja de 11 de sus futbolistas de cara al próximo mercado de pases de verano, en el que los clubes europeos invierten más dinero.

La información fue publicada por el diario Sport a la espera de la salida de Messi de PSG y que La Liga apruebe el plan económico presentado por el club catalán, que debe liberar cerca de 250 millones de euros para regularizar su situación o, mejor dicho, para rebajar la masa salarial del primer equipo. Y en el paquete podrían caer jugadores de la talla de Jordi Alba, Clément Lenglet, Sergiño Dest, Ansu Fati, Ferran Torres y Samuel Umtiti, entre otros.

En concreto, los dirigentes de Barcelona pretenden por un lado renegociar contratos altos (algunos medios señalan a Marc-André Ter Stegen y Frenkie De Jong como dos candidatos), y por el otro buscar beneficios netos con traspasos (Franck Kessié, por ejemplo, es un caso que llegó a coste cero y podría redundar en un beneficio neto para el club si es vendido).

Esta última lista la completan Abde Ezzalzouli, Nico González, Álex Collado y Pablo Torre.

Las 11 bajas que prepara Barcelona para soñar con el regreso de Lionel Messi: caso por caso

Abde Ezzalzouli: lo siguen de cerca varios equipos de la Premier League tras su buena temporada con Osasuna.

Clément Lenglet: Tottenham podría comprar su pase tras la cesión que finaliza el 30 de junio (no tiene opción de compra). El francés, con contrato en España hasta 2026, jugó 32 partidos, marcó un gol y aportó dos asistencias en Inglaterra. Para colmo, Xavi ya se fijó en otro central zurdo: Iñigo Martínez, quien llegará libre proveniente de Athletic Club de Bilbao.

Sergiño Dest: Atlético de Madrid mostró interés ya que el defensor no seguirá en Milan, donde no juega desde el pasado 24 de enero. Lesiones, problemas musculares y déficit de entrenamientos lo alejaron del primer equipo.

Nico González: fue cedido a Valencia y ahora podría recalar en Sevilla o en la Premier League. No terminó de encontrar estabilidad en esta temporada: alternó y estuvo de baja más de dos meses a inicios de 2023 por una lesión en el pie izquierdo. Ahora sufrió una recaída de dolencia en el tobillo.

Samuel Umtiti: buenos rendimientos en Lecce, aunque lucha por mantener la categoría en la Serie A. Podría regresar a Olympique de Lyon para relanzar su carrera a los 29 años. Tiene contrato en Barcelona hasta junio de 2026.

Álex Collado: descendió con Elche, donde no tuvo mucha participación y se perdió varios partidos por lesión (una desinserción proximal del músculo aductor derecho le demandó tres meses de recuperación). Tiene contrato en España hasta 2024, aunque podría seguir su carrera en Grecia debido a que Xavi tiene otras prioridades.

Ansu Fati: Wolverhampton, que no clasificó a las próximas copas europeas, está interesado en el juvenil estrella, con contrato hasta junio de 2027. Pagaría una parte en efectivo y la otra con el portugués Rúben Neves. El agente del jugador se comprometió con Joan Laporta para cerrar alguna operación beneficiosa.

Ferran Torres: rindió en algunos tramos de la temporada, pero para los dirigentes no fue buena en líneas generales. Juventus y Atlético de Madrid, los interesados. Su futuro depende de lo que pueda llegar en el próximo mercado de pases.

Pablo Torre: la idea es cederlo a algún equipo de La Liga de España, como Celta de Vigo o Villarreal. Participó poco y necesita ritmo futbolístico.

Jordi Alba: uno de los históricos que no tiene asegurada su continuidad en el club y que lo siguen de cerca desde la Serie A (Juventus e Inter). La titularidad de Alejandro Balde y la renovación a costo bajo de Marcos Alonso atentan contra su futuro. Si acepta una oferta importante, se lo compensaría económicamente en función del salario que percibiera fuera.

Frank Kessié: llegó a costo cero y podría redundar en un beneficio neto para el club si es vendido, por ejemplo, al fútbol italiano. Su voluntad, en tanto, es seguir en Barcelona.