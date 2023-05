El proyecto de nueva Bombonera que presentó Andrés Ibarra, el candidato de la oposición que contará en su lista con la presencia de Mauricio Macri y que fue impulsado precisamente por el ex Presidente de la Nación y del club, tiene varios puntos salientes. Por empezar la capacidad del estadio, que estaría cerca de duplicarse: de 57.000 a 105.000. También la ubicación, que implicaría quedarse en el barrio, a apenas dos cuadras de la cancha actual. Pero sin dudas lo que más sobresale es la posibilidad que tendrá Boca de jugar a dos canchas, con alrededor de 150.000 personas alentándolo. ¿Cómo es esto? Las dos Bomboneras estarán conectadas por un puente, al margen de la cercanía que favorece los desplazamientos, y quienes no puedan entrar al nuevo estadio y lo deseen, tendrán la chance de seguir el partido en la cancha actual, a través de pantallas gigantes, como si estuvieran en un fan fest. ¿Es lo mismo que estar en vivo en el estadio principal? No, pero los sonidos se multiplicarán -hay veces que el aliento se escucha a varias cuadras de distancia- y Boca se convertirá en el único club del mundo en tener simultáneamente dos estadios llenos alentándolo.

El proyecto fue presentado a pocas cuadras del club, en el distrito de artes del barrio de La Boca. Más precisamente en el Arenas Studios, un complejo de locaciones que se utiliza en general para producciones cinematográficas. Del evento participaron unas mil personas, entre exfutbolistas que dejaron su sello en la institución como Roberto Abbondanzieri, Diego Cagna, Jesús Dátolo, Miguel Ángel Brindisi, Ángel Clemente Rojas, y hasta famosos como el legislador Roberto García Moritán y su pareja, la modelo Pampita. También se lo vio al propio Macri -recibido con clamor por los presentes- junto a su esposa, Juliana Awada, quienes junto al Pato, Cagna y el expresidente del Xeneize Daniel Angelici estuvieron sentados en la mesa principal con Ibarra.

A su vez, pese a que no estuvieron presentes físicamente, enviaron su apoyo mediante videos Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de la selección de Paraguay, Sebastián Battaglia, quien acaba de asumir como DT de Huracán, y el técnico de Platense Martín Palermo, quien recordó que el miércoles se cumplirán 23 años del recordado muletazo ante River en la Copa Libertadores tras volver de la lesión.

.En la velada, Ibarra aprovechó para mostrar su proyecto: "Presentamos la solución definitiva, integral y cumplible de la nueva Bombonera siglo XXI, ligada a nuestra querida Bombonera porque allí se llevarán a cabo una serie de actividades, como los partidos de Reserva, de las divisiones inferiores y además le daremos la posibilidad a los adherentes de que vean el partido cuando juguemos de local en la vieja Bombonera, mientras que la otra la llenaremos con socios activos y plateístas. Va a ser el primer equipo del mundo que juegue en dos estadios al mismo tiempo".

Además, el candidato contó que ya presentó su idea en la Legislatura porteña para que sean evaluadas las modificaciones que deberían hacerse y poder dar el paso inicial: "Es la primera vez que se presenta concretamente un proyecto en la Legislatura para pedir esa rezonificación y poder avanzar. Una vez que seamos electos, no tardaremos ni un minuto en seguir con ese tema".

De todos modos, dejó en claro la importancia de la cancha actual: "Todos amamos la Bombonera pero Boca es tan grande que nos queda chica. Necesitamos un estadio nuevo, a la altura de los más importante del mundo. Los dos van a latir juntos, conectados por una arteria que una ambos corazones".

Asimismo, criticó al actual vice Juan Román Riquelme al asegurar: "Nadie, por más ídolo que sea, puede estar por encima de Boca". En su discurso, también apuntó contra la gestión de Jorge Amor Ameal. "Quiero decirle a la actual dirigencia: basta de improvisación. Perdimos más de 35 millones de dólares en jugadores, ídolos que se fueron en una estación de servicio", aseguró en referencia a la salida de Battaglia del cargo de entrenador. También, sobre la ausencia de sponsor principal en la camiseta, agregó: "Este Boca no le podría pagar a un Riquelme".

Por su parte, Macri también se expresó: "Boca tuvo su etapa más gloriosa no sólo por la cantidad de títulos que ganamos sino porque construimos una institución sólida y respetada en el mundo con un liderazgo serio que priorizó la gestión, el profesionalismo, y que puso los intereses del club por el encima de cualquier personalismo”.

Bajo este lema de recuperar la escencia se llevó a cabo toda la ceremonia que además contó con un menú que recupera los platos, en su mayoría de origen genovés, que acostumbraban a comer quienes fundaron la institución allá por 1905.

Todos los detalles de la nueva Bombonera que presentó Ibarra

La construcción de la nueva Bombonera, que tardaría unos tres años, se haría en Casa Amarilla utlizando el predio actual y también las manzanas compradas por la gestión Angelici. El nuevo estadio tendría un corte "en escamas" idéntico al que tiene la cancha actual para así mantener la misma acústica característica. En cuanto al campo de juego, sus dimensiones serán idénticas a las actuales: 105 x 70 metros.

¿Cuánto costará esta nueva Bombonera proyectada? Casi 400 millones de dólares. ¿Y de dónde saldría el dinero para financiarla? De los ingresos que se generen con la preventa de los nuevos palcos, abonos, plateas y estacionamientos por aproximadamente cinco o seis años. En tanto, la propuesta también contempla ingresos anticipados del futuro naming y otros aspectos comerciales.

En cuanto a las cuestiones legales, como la zonificación, en el equipo de Ibarra prevén que se demoraría unos ocho meses la gestión de aprobaciones para luego iniciar la obra.