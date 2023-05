Brilloni hablo de las amenazas, que circulan en redes sociales.

El Ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, ha destacado que no cuentan con información que permita confirmar estas supuestas amenazas que circulan en las redes sociales. Estos mensajes anónimos hacen referencia a un presunto "toque de queda narco" debido a una disputa entre bandas por el robo de un cargamento.

Ante esta situación de alerta generada por los mensajes de terrorismo urbano, el Ministro de Seguridad expresó su preocupación y señaló que se han puesto en marcha todos los recursos disponibles para investigar estos rumores. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia que respalde la veracidad de los audios, videos y llamadas que se han difundido de manera irresponsable.

El funcionario subrayó que se está llevando a cabo una investigación judicial sobre estos mensajes y los eventos que ocurren en la zona norte de Rosario. Debido a la naturaleza del proceso judicial, existe cierta reserva en divulgar detalles específicos. No obstante, Brilloni destacó que el contexto está relacionado con el tráfico de drogas y la presencia de armas, lo cual genera preocupación en las autoridades.

En este sentido, se hace un llamado a la prudencia y a tratar este tema con seriedad. Es importante no propagar información sin verificar su veracidad, incluso cuando se trata de rumores que han causado confusión. Las autoridades están trabajando para garantizar la seguridad en la zona y se insta a la población a mantener la calma y a no difundir información no confirmada.

Es fundamental tener en cuenta que, en las últimas horas, se han sumado videos e imágenes de supuestos actos de terrorismo urbano que no corresponden a la realidad y que no están relacionados con la situación en la zona de La Cerámica.

Permanezca atento a nuestras actualizaciones para obtener más detalles sobre esta situación en desarrollo. La responsabilidad en la difusión de información es clave para evitar generar pánico innecesario en la comunidad. 🚫📵🔒 #AmenazasVirales #ResponsabilidadInformativa