Durante el programa, Levinas expresó: "Me gustaría un país en el que estemos tan evolucionados intelectualmente que el Presidente pueda ser una persona tartamuda". Sin embargo, continuó diciendo que la sociedad argentina no está preparada para eso y cuestionó por qué De Pedro se postularía a pesar de esa condición. Luego añadió: "No sé por qué lo hacen...va al muere (De Pedro)". Además, comparó la oratoria del político con la de otras figuras del peronismo, desvalorizando su capacidad de expresión.

Estas declaraciones generaron una inmediata reacción en las redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su rechazo hacia Levinas y destacaron la importancia de no discriminar ni menospreciar a las personas por sus dificultades de habla. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se sumó al repudio y escribió en Twitter: "Son lamentables e inaceptables las declaraciones de Levinas en TN sobre Wado de Pedro. Una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio".

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también se pronunció en contra de los comentarios de Levinas y señaló que constituyen violencia política, discriminación y odio, y reafirmó su compromiso de luchar contra estas actitudes. Florencia Carignano, directora de Migraciones, compartió en redes sociales una cita de Charly García que decía: "Los dinosaurios van a desaparecer", junto con la captura de pantalla de las palabras de Levinas en TN.

El repudio hacia el periodista destaca la importancia de promover el respeto y la empatía hacia todas las personas, independientemente de sus dificultades o diferencias, y reafirma la lucha por una sociedad más inclusiva y tolerante.