La mentira de Wanda Nara al descubierto: Su explicación sorprendente

Wanda Nara tiene 16 millones y medio de seguidores de Instagram, con quienes comparte a diario fotos y videos de su rutina: desde sus distintos compromisos laborales, las acciones comerciales, su vida privada –su familia, sus hijos, y también las crisis que atraviesa- y las publicidades de sus marcas. Ella es su propia empresa, ha dicho en más de una oportunidad.

En las últimas horas, publicó una selfie que se tomó durante la grabación de MasterChef, el reality de cocina que conduce por la pantalla de Telefe. Allí, se la ve tomando mate junto al jurado del certamen, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. “6:30 am, desayunando con ellos. Los chefs de mi vida”, escribió junto a la imagen y agregó: “Qué lindo trabajar con compañeros que se convierten en personas tan especiales en tu vida”.

Hasta ahí, parecía un posteo más entre los más de 6600 que realizó desde que abrió su cuenta de Instagram. Sin embargo, fueron sus propios seguidores los que notaron que la conductora había mentido: la foto no fue tomada en el horario en que ella indicó.

“6:30 con esa cara, ¿podrán?”, comentó una seguidora de Wanda. Y dicho mensaje obtuvo más de 40 respuestas. “Sí, es cierto. Pero la foto no es 6:30 am”, resaltó otra que hizo zoom en el celular de Martitegui: allí se logra leer que la hora real era13:56.

Al ver la cantidad de comentarios que recibió el posteo haciendo referencia a que había mentido, Wanda decidió salir a aclarar la situación. Y lo hizo basándose en una supuesta estrategia de marketing en redes sociales. “Siempre se postea después del mediodía y después de las 18 es ideal”, aseguró la exmujer de Mauro Icardi dejando más dudas que certezas. Ya que nada sucedió a las 6:30: ni la foto -según lo que marca el teléfono de Martitegui- ni el posteo -que lo hizo mucho más tarde-, y tampoco su explicación.

Ahora bien, ¿qué buscó Wanda Nara intentando hacer creer a sus seguidores que a las 6:30 de la mañana estaba grabando en el canal con sus compañeros de Masterchef? Pocas horas antes, hasta las 4 de la mañana, había subido videos de la alocada noche que compartió con L-Gante en una fiesta luego de la entrega de Premios Gardel 2023, a donde acompañó al músico, y quien le dedicó un tema sobre el escenario.

Según el testimonio de la empresaria, luego de la entrega de premios, el cantante la invitó a una fiesta de los organizadores de la Bresh en donde también estuvo con Flor Vigna, La Joaqui, la ex Gran Hermano Julieta Poggio, entre otras. Como ella no había llevado otra muda de ropa más que el elegante look que eligió para la ceremonia, él le prestó lo que tenía: un pantalón deportivo color azul con líneas blancas y rojas a los costados, de la cápsula de una reconocida marca. Con el detalle de que el pantalón lo usó dentro de las botas acharoladas que tenía puestas desde temprano. Arriba, se puso un buzo oversize color crema con una inscripción en letras azules. En el pelo se dejó la cola de caballo y también llevó la misma cartera que tenía.

“Cuando no tenés ropa para seguirla y el rey te presta todo”, escribió Wanda en su Instagram junto a una selfie que se tomó al lado de L-Gante, a quien le puso el característico apodo haciendo referencia a que el músico le dio las prendas de vestir. Él, por su parte, había usado un traje negro con lentejuelas para su presentación en el escenario de los Premios Gardel 2023, y también se cambió para ir a la fiesta: usó un conjunto deportivo de campera y pantalón violeta con rayas blancas y amarillas, una remera estampada, una cadena grande de oro y una gorra negra.

Luego de aquel posteo de la discordia, Mauro Icardi se expresó desde Estambul (Turquía), en donde se encuentra junto a sus hijas Francesca e Isabella, en medio de la escandalosa separación con la conductora.

Aunque el futbolista sostiene que la crisis vino del lado de ella. “La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’, entonces (dice que) está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, aseguró y agregó, de manera enfática: “No se coman el verso ni el invento de las infidelidades”.