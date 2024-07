Mirko, el hijo de Marley, llevó la pelota para el partido de Argentina ante Canadá y enloqueció a las redes: “El más lindo”

Mirko tuvo un papel fundamental antes del partido de semifinales de la Copa América 2024 entre Argentina y Canadá, celebrado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con solo seis años, el hijo de Marley fue el encargado de llevar la pelota oficial del encuentro, gracias a una acción publicitaria de Mercado Libre, patrocinador oficial del torneo.



La transmisión oficial del partido capturó el momento en que Mirko ingresó a la cancha con la pelota dentro de una caja decorada con el logo de Mercado Libre, la empresa argentina de comercio electrónico liderada por Marcos Galperín.



Como era de esperar, el momento generó furor en las redes y el video no tardó en hacerse viral. “¿Alguien más grito Mirko a la TV?”, “El más lindo de mundo”, “Ya está facturando el peque”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X (antes Twitter).

La relación de Mirko con el fútbol

Esta no es la primera vez que Mirko y Marley participan en partidos de fútbol importantes. En 2022, el conductor y su hijo viajaron a Qatar para cubrir el Mundial para Telefe y vieron al seleccionado nacional convertirse en campeón del mundo.

En 2018, durante el Mundial de Rusia, Marley compartió en redes sociales una foto de Mirko con Lionel Messi. “Mirko está, como el mundo entero, fanático de Leo Messi y le mostré que tiene foto con él en Rusia y que fue un copado, como siempre lo fue, y le regaló una camiseta. Y me dice, pero hagámoslo de vuelta porque no me acuerdo”, recordó el Marley en un posteo.

Formación de Argentina vs. Canada por la semifinal de la Copa América 2024

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristiano Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Liam Millar, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; y Cyle Larin.