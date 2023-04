Con una conferencia de prensa desde el césped del Coloso Marcelo Bielsa, Maxi Rodríguez dio detalles sobre su partido despedida. Sentado junto al presidente de AFA, Claudio Tapia, y al presidente de Newell's, Ignacio Astore, la Fiera confirmó que Lionel Messi está invitado pero su presencia aún no está confirmada.

“Tuve la posibilidad de hacerlo en otro lado pero no me lo podía permitir, lo tenía que hacer acá en mi casa con las dos camisetas que más amo, la de Newell's y la Selección. Son las que me hicieron siempre muy felices. Estoy muy contento y emocionado. Va a ser una fiesta inolvidable para todos los que amamos este deporte, quiero que la empecemos y terminemos todos juntos”, dijo al inicio.

Y continuó: “Siempre soñé con jugar en esta cancha por lo menos un partido y todo lo que vino después fue una película extraordinaria”.

Sobre la posibilidad de que participe Lionel Messi, justo el día en que cumplirá 37 años, la Fiera aseguró que “la fecha fue casualidad”. “Van a estar todos invitados. Las expectativas siempre son las mejores, uno va a querer que esté presente pero él después lo va a definir. Prefiero ser cauteloso con las charlas íntimas, somos amigos. Tanto Leo como todos van a tratar de hacer el esfuerzo para estar acá y compartir conmigo”, indicó el exfutbolista.

Asimismo, adelantó que ya confirmaron su presencia varias personalidades del fúbol: el director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, y su par de Newell's, Gabriel Heinze, José Pekerman, Gerardo “Tata” Martino, Mario Zanabria, Sergio “Kun” Aguero, Javier “Pupi” Zanetti, Juan Pablo Sorín e Ignacio Scocco. También está invitado Marcelo Bielsa.

“El último partido que me tocó vivir como profesional fue muy emotivo. Vi el estadio repleto, como es habitual todos los fines semana, y fue una emoción muy fuerte. Hoy lo empiezo a palpitar de nuevo y sé que va a ser la última vez”, agregó Maxi.