Juan Arigoni hablo del paro y dijo: "Perotti vive en Castillo de Grey, se cree que es el conde Drácula, le chupa la sangre a la gente"

El secretario general de ATM en comunicaciòn con Marita dio un panorama de lo acontecido de la última reunión que mantuvieron con los miembros paritarios en Santa Fe,Arigoni dijo: realmente no nos han acercado ninguna propuesta sobre temas de asignaciones familiares y APOS, obra social, quedó de manifiesto la facultad que me han dado los miembros, del plenario de secretarios generales, a los miembros paritarios, a los representantes de esa mesa, para llevar adelante un acuerdo por medio del diálogo, el cual no se pudo porque no han llevado ninguna propuesta.

Desde ahí es que sale la medida de fuerza de 48 horas, desde el día jueves y el viernes,pero tomando ojo sábado y domingo, y el lunes que es feriado. Se comprometieron los intendentes y presidentes comunales que estuvieron presentes y en federación a trabajar durante el día mismo viernes, fin de semana y hoy día Lunes para llevarnos una propuesta, el día martes o miércoles a la mañana, con mucho pedir ya por el hecho de que no hay vuelta atrás, sino después con la medida de fuerza, porque los trabajadores, las trabajadoras ya no pueden esperar más, están cansados, los compañeros y las compañeras de ir dilatando esta situación, tratándose de salud, sabemos que la salud no espera, tenemos compañeros con enfermedades terminales, que necesitan ser atendidos y no tienen para pagar los bonos, las órdenes, los plus que no corresponden.

La salud es algo que literalmente nos atraviesa a todos y a todas, por lo tanto es grave por nuestros compañeros jubilados, pensionados .

Con el tema de la asignación, verdaderamente hemos pedido también la posibilidad de que sea escalonado. Yo no entiendo por qué está cerrado el gobernador en firmar un decreto. Es la potestad de todos los gobernadores de turno que han estado, que nunca han sacado un decreto y han aumentado por decreto como corresponde el tema de las asignaciones, ponerlas como están las asignaciones nacionales. La verdad, inclusive más te digo, Quien paga las asignaciones y el gobernador las saca por decreto son los municipios y comunes de sus arcas, no es que el gobierno tenga que sacar dinero. Lamentablemente quien va a padecer esta medida de fuerza a nivel provincial es la provincia en sí, completo, de sur a norte, los 365 municipios. La medida ya está tomada, esperemos que entre el día de hoy y el día de mañana, martes, nos acerquen una propuesta.

En caso de que no nos acerquen una propuesta, nosotros vamos a llevar adelante esta medida de fuerza de 48 horas, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, sábado y domingo y el lunes, que es feriado. Eso tiene muy preocupado a todos los intendentes, pero el día miércoles de la semana pasada había una reunión vía Zoom donde los intendentes paritarios en Federación manifestaron que se conectaron alrededor de siete u ocho intendentes, demostrando una mezquindad política y un desinterés sobre el tema de asignaciones y obra social, acompañar este pedido y tratar de buscar una solución.

Coinciden como manifestaban los miembros paritarios, los intendentes, de que todos llaman por teléfono para destrabar esta situación de la medida de esfuerzo, porque no hace ni más ni menos que perjudicar a los ciudadanos. Pero los más perjudicados somos nosotros los trabajadores, que estamos atravesando un grave problema con el tema de la obra social que no nos cubre absolutamente nada y con el tema de las asignaciones porque si bien hemos conseguido un aumento de un 36 por ciento escalonado ya el 21 por ciento ha sido aplicado en lo que es la obra social, jubilación, bonos, órdenes, más el plus, o sea, es una chicana con el salario que nos hacen, por un lado nos aumentan y por el otro lado nos achican. La verdad que esperemos que tengamos un llamado y podamos terminar, salir de este brete por medio del diálogo. Pero la verdad que no entiendo al gobernador.

Arigoni manifesto que los trabajadores prácticamente tienen un chaleco de fuerza puesto no porque estemos locos, sino porque ya tenemos las manos mañadas y no podemos defendernos, donde pegamos un tropezón ya no nos podemos levantar más y que tengan en cuenta que los trabajadores, las trabajadoras, y el pueblo, la sociedad en sí está harta, está cansada, hay un hartazgo total y ya hemos perdido el miedo, ya no es problema el tema del presentismo, del adicional, el tema de la hora es, se ha perdido el miedo porque le han quitado la dignidad, el miedo, le robaron el sueño, ya es un desastre.

Perotti, no sé, vive en Castillo de Greis, no sé, se que piensa se cree que es el conde Drácula, le chupa la sangre a la gente, es impresentable, la verdad, ha demostrado a lo largo de su mandato que es prácticamente un Drácula, ha venido, ha llegado a la gobernación a chuparle la sangre a los trabajadores y a los santas vecinos.