Cómo serán los créditos para viviendas que planea provincia

La idea de la gestión es presentarlo en la segunda mitad del año, ya que restan «al menos cuatro meses» de arquitectura de fideicomisos.

El programa surge de los resultados del censo 2022 en el que se reportó que en la provincia hay 1.400.000 viviendas, y en 500.000 de ellas viven personas que no son propietarias. Es decir, en Santa Fe una de cada tres personas alquila.

«Hay muchas familias que tienen vivienda digna, que alquilan pero no tienen posibilidad de acceso a la vivienda y eso está asociado al sector financiero. El gobernador nos pidió que viéramos de qué manera se podían multiplicar las posibilidades de acceso, y para eso era necesario cambiar algunas lógicas. La lógica era que el Estado ya no podía producir las viviendas (para tener idea, Argentina entera construye 500.000 viviendas en 10 años), si no cambiar a un Estado viabilizador, al menos para determinados sectores», dijo a UNO Santa Fe el Director Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia, Lucas Crivelli.

El hecho de que la provincia no cuente con un banco estatal provoca mayores dificultades para sanear estas problemáticas crediticias. Debido a esto se avanza en el armado de fideicomisos, que se permitieron tras la modificación de la Ley de Vivienda en el mes de noviembre.

«La Ley anterior es del años 71, y esta es la primera modificación que tiene. Pero previendo que íbamos a tener que trabajar con estas nuevas herramientas, hicimos un cambio en la ley. De esta manera, lo que estamos haciendo es convocando, en este armado de esquema de fideicomiso, tanto a desarrolladores como a posibles inversores que pueden ser empresas muy grandes, como compañías de seguros que necesitan hacer colocación de bonos, el sector financiero tradicional bancario», explicó el funcionario.

Cómo serán los créditos



Partiendo de la base que el valor de una vivienda actualmente ronda entre los 40.000 y los 50.000 dólares. Ese es el monto que compondrán los créditos, y se apunta a que sean pagados en 20 años. La ecuación da cuotas de unos 300 dólares por mes, al tipo de cambio libre actualmente son unos $300.000.

«Es apenas más que el valor de un alquiler, sobre todo en los grandes centros urbanos, que es donde mejor funciona este tipo de políticas. Esto significaría que, en un plazo de 20 años, hay una posibilidad de acceso a este tipo de viviendas», puntualizó Crivelli.

El crédito está pensado para viviendas de entre 50 y 60 metros cuadrados, y el programa será presentado en la segunda mitad del año ya que «quedan al menos cuatro meses de esta etapa de arquitectura de fideicomisos», porque «exige una muy probable emisión pública de bonos.