Pullaro reveló que portará un arma de fuego durante la campaña electoral

Maximiliano Pullaro admitió que portará un arma de fuego durante la campaña previa a las elecciones provinciales y sacudió el tablero político santafesino. El diputado provincial, ex ministro de Seguridad y precandidato a gobernador tomó la decisión después de que le dejaran un cartel con una amenaza luego de que balearan la sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria.

“Volví a tramitar la portación de arma de fuego para tener un cuidado mío”, contó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), quien deslizó que la intimidación podría estar relacionada con su reclamo para que se extremen las medidas de seguridad de los presos de alto perfil en las cárceles federales, luego de que se frustrara el intento de ecape del líder narco Esteban Alvarado del penal de Ezeiza.

Pullaro reveló que el fiscal de Delitos Complejos, Matías Edery, que le recomendó “por la gravedad de las amenazas” que aceptara tener una custodia policial, pero el legislador se rehusó aceptarla. “Me cuesta mucho tener custodia. Tendría que dejar de ser candidato a gobernador como soy, porque no podría hacer un montón de cosas que estoy haciendo», explicó el legislador santafesino.

“Acepté la custodia de traslados para mi familia. Me resisto a tener custodia porque siento que es una falta de respeto a la policía, porque no puedo tener el régimen que debería tener”, contó el diputado provincial radical, y admitió: “Volví a tramitar la portación de arma de fuego porque el kirchnerismo me lo retiró cuando asumió«. Su declaración puso en blanco sobre negro la gravedad de la situación que se vive en la provincia por el avance narco.

“Tuve la credencial de portación, pero el kirchnerismo me lo retiró cuando asumió. Es ilegal eso porque soy funcionario público expuesto. Hablé con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación para que me puedan habilitar el trámite”, recordó en declaraciones en Santa Fe, y añadió: “Esto puede llevar un día o dos. Es una firma y una cuestión política, para mañana la tendrían que tener” .