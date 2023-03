Este fin de semana se llevó a cabo la octava edición de Lollapalooza Argentina 2023 en el Hipódromo de San Isidro. Durante tres días se realizó una jornada histórica del festival internacional, organizado por DF Entertainment y C3 Presents, en el que unas 330 mil fanáticos disfrutaron de más de 100 bandas en cinco escenarios diferentes. Además, más de un millón de personas siguieron los shows en vivo por la plataforma Flow.

En esta oportunidad, la grilla de los artistas del festival estuvo llena de nombres consagrados de la escena internacional, como Drake, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Kali Uchis, Skrillex Rise Against y Polo & Pan. También dijeron presente estrellas argentinas destacadas, como Trueno, Chano, María Becerra, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta y Usted Señalemelo.

El viernes fue una verdadera fiesta con la presencia de Drake, quien dio su primer recital en el país, presentando sus canciones más recientes pero haciendo un paso obligado por sus clásicos hits. Chano fue protagonista de un momento inolvidable al anunciar a sus cientos de fans la noticia del regreso de Tan Biónica y la visita de la banda en el escenario donde tocaron sus míticos hits. Además, Rosalía volvió con un show único en su estilo, mientras que Trueno hizo vibrar al público y el DJ Armin Van Buuren hizo bailar a todos en un cierre épico.

En la segunda jornada, una de las bandas más esperadas fue Twenty One Pilots. Conocidos por sus shows épicos, hicieron un recorrido completo por su extensa discografía y no dejaron a nadie con ganas de escuchar sus hits, como “Stressed Out” y “Heathens”. También tocó Melanie Martinez, con sus joyas sonoras entre dulces y oscuras, con sus melodías naif que devienen profundas con la fuerza de sus letras sumamente personales.

Luego, Bresh, la fiesta del momento, encendió la temperatura con un set divertido en un show cargado de energía, bailarines y hits. Y el cierre final del sábado estuvo a cargo del británico Jamie XX, un nombre central de la música actual que sumió al público en la pista con un set ecléctico.

En el tercer día brillaron talentos nacionales, como Diego Torres brindó un show cantando hits de otros tiempos como “Color Esperanza”, “Puedo Decir que Sí”, y “Por la Vereda del Sol”, hasta sus más recientes lanzamientos, entre los que se destacó “Un Poquito” que fue el tema de cierre. Además, María Becerra con una presencia escénica cautivante demostró por qué es una de las artistas más escuchadas del país. La frutilla del postre de este show fue la visita sorpresa de Ráfaga, con quienes María interpretó “Mentirosa” y el hit “Adiós”. Luego, volvió a sorprender a todos con la aparición de Lola Indigo en el escenario, con la que interpretó a viva voz “Discoteca”.

Por la noche, Lil Nas X se presentó por primera vez en la Argentina y durante su show interpretó su recordado hit “Old Town Road”, pero también se dio el lujo de estrenar mucho material de su disco Montero. Más tarde, llegó el turno de Billie Eilish, una artista única que lleva la antorcha del pop alternativo actual. La artista arrancó con “Bury a Friend” y siguió con clásicos de sus trabajos iniciales como “Bad Guy”, “Xanny” y “You Should See Me In a Crown”. Un show plagado de hits de pop profundo, experimental, osado, un recital salvaje pero de un control impecable por parte de esta destacada artista de la escena actual.

El cierre de esta última jornada estuvo en manos de dos expertos: Claptone y Skrillex. Lo más llamativo fue la aparición en escena del enigmático Bizarrap que hizo delirar a todos los presentes junto a Skrillex, el DJ que cerró un Lolla por segunda vez. En 2015, había sido la primera vez cuando presentaba su emblemático álbum “Recess”, mientras que esta vez se dio a pocos meses del lanzamiento doble de “Quest for Fire” y “Don’t Get Too Close”.

La octava edición de Lollapalooza Argentina 2023 fue sin dudas un fin de semana inolvidable. De esta manera, cientos de personas disfrutaron de los cinco escenarios que se llenaron de talentos para todos los gustos, con diversidad de géneros musicales, talentos internacionales y locales, artistas emergentes y nombres que ya son leyendas.