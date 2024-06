Emmanuel destruyó a Santiago del Moro en Gran Hermano: "Años de lucha para que se ría"

El participante Emmanuel Vich explotó contra el conductor Santiago del Moro tras obligarlo a casarse en Gran Hermano 2023, asegurando que no respeta a la comunidad LGBT tras muchos años de lucha para que se legalice el matrimonio igualitario.

Mientras los cuatro finalistas de Gran Hermano 2023 se encontraban en la habitación, Emmanuel dejó en claro toda su bronca contra Santiago del Moro: "Estoy re caliente que me hacen casarme con Daro, boludo. Para mí es muy importante, para mí no es chiste. Estoy re caliente, a mí no me pinta". Vale recordar que el jueves 27 de junio van a ingresar todos los eliminados para una boda triple (Bautista con Denisse y Nicolás con Florencia).