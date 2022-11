EL CONCEJO APROBÓ LAS NUEVAS MEDIDAS DE EDIFICACIÓN EN FISHERTON

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves los cambios normativos para construir en Fisherton, pese a la fuerte oposición de los vecinos de la zona.

La ordenanza de “protección histórico-ambiental barrio Fisherton y entorno” fue aprobada por mayoría reglamentaria, con el voto negativo de los ediles presentes del Interbloque de Todos.

Actualmente existen una serie de normativas que regulan la construcción en toda la ciudad. Puntualmente, “esa zona de Rosario tiene un déficit de servicios”, por lo que “es la única de hasta 3 o 4 pisos”.

Residentes de Fisherton, San Eduardo, Aldea y Hostal del Sol fueron esta semana a la reuniones de la comisión de Planeamiento con dos reclamos puntuales: que no se permitan levantar condominios hasta que no haya servicios de agua, luz, cloacas y transporte; y que no se dejen habilitar patios de comidas y salones de fiestas nocturnas para mayores. El objetivo, sostienen, es que no se pierda la identidad de barrio jardín que identifica a toda esa zona de la ciudad.

Por caso, el proyecto habilita construcciones con más altura sobre avenida Eva Perón (ex Córdoba) y también sobre dos calles muy concurridas (Real y Schweitzer), aumentos que, advierten los vecinos, perjudican a los contrafrentistas.

El proyecto también habilita la instalación de paseos gastronómicos, que los vecinos resisten. De las negociaciones de último momento, surge que el oficialismo en el Concejo dejará sin efecto la aprobación a la habilitación de fiestas nocturnas en salones, en tanto tiene los votos de sobra para aprobar las normas constructivas. Todavía está en debate qué pasará con las habilitaciones de los paseos gastronómicos.