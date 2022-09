EL DEPORTIVO : DANTE ZANOTTI

Pablo Paolilli, arquero de Independiente, analiza sus sensaciones de cara a la gran final del próximo domingo donde el club se juega el ascenso a la Primera A vs. Sportivo Sarmiento de Maggiolo desde las 16 hs. Te invitamos a escuchar la nota completa

Luis Belesia, miembro de la sub comisión de automovilismo del club Studebaker, dialogó con los micrófonos de "El Deportivo" sobre la nueva fecha que se disputará en la localidad en el Studebaker Parque, brindó detalles sobre la organización y las expectativas en torno a la competencia y la concurrencia de público.