Almagro vs. Colón en vivo por la Primera Nacional: cómo verlo por tv

Este sábado 21 de septiembre a las 14:00 horas, Almagro recibirá a Colón en el Estadio Tres de Febrero de Buenos Aires, en un encuentro crucial por la fecha 33 de la Primera Nacional. Con el arbitraje de Lucas Comesaña, ambos equipos buscarán sumar puntos en sus respectivos caminos hacia la clasificación.

El partido se transmitirá en vivo por la señal de DirecTV, asegurando que los fanáticos de ambos clubes puedan disfrutar del juego desde sus hogares. Además, para aquellos que prefieren seguir el encuentro por radio, AIRE de Santa Fe cubrirá las alternativas a través de FM 91.1 y su sitio web oficial.

Los fanáticos sabaleros que no puedan asistir al estadio podrán seguir de cerca cada jugada y emoción del partido. Colón, que se encuentra en la recta final del torneo, también tiene compromisos importantes en las próximas semanas: se enfrentará a Defensores de Belgrano el sábado 28 de septiembre y Chaco For Ever en una fecha aún por confirmar. Con estas citas en el calendario, el equipo busca consolidarse y asegurar su lugar en la lucha por el ascenso.

El enfrentamiento entre Almagro y Colón promete ser un choque interesante, donde ambos equipos necesitan sumar puntos clave. Para no perderte de nada, sintoniza DirecTV o sigue la transmisión radial en AIRE de Santa Fe.