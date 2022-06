«En todas las reuniones que se desarrollan en Diputados no se lleva el tema para discutirlo. Hay un proyecto de la oposición que sacaron, el oficialismo no quiere tratarlo. Parece que es más importante discutir la boleta única y no la necesidad de las personas que hoy no saben dónde ir a vivir. Eligieron la política antes que la necesidad de la gente«, destacó.

Según el entrevistado se vive una situación muy compleja en el sector, con una incertidumbre creciente. El trabajo del corredor inmobiliario está ligado hoy al del propietario, para hacer prórroga por unos meses, antes que pidan un contrato nuevo o se saque el inmueble.

«Entendemos que esto tiene que estar saliendo en no más de 60 días. Hoy no hay viviendas en alquiler, es lo que venimos advirtiendo. Hoy hay listas de espera para alquilar, recibimos 20 llamadas diarias, más las consultas por redes. Es una situación muy grave», finalizó.