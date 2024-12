La nueva edición de Gran Hermano 2025 arrancó con la expectativa habitual, y esta vez tiene a un nuevo representante de Venado Tuerto entre sus participantes. Giuliano Vaschetto, apodado ‘Nano’ por sus allegados, fue el séptimo en ingresar a la casa y se presenta como un competidor versátil que combina carisma y experiencia personal.

“Soy vendedor, te puedo vender lo que quieras”, expresó al entrar, mostrando su perfil directo y seguro. Con un trasfondo en kickboxing, muay thai y otras artes marciales, Vaschetto destaca por su habilidad para adaptarse y su enfoque en las relaciones humanas. "Las artes marciales me enseñaron a encajar en distintos ambientes y entender a las personas", afirmó en su presentación.

A sus 29 años, Giuliano es padre de un niño de 7 años, a quien considera su principal fuente de inspiración. Sin embargo, no teme abordar temas personales que generan polémica, como su postura sobre la monogamia. “La monogamia no es mi naturaleza. Mientras no lastime a nadie, creo en ser auténtico”, declaró, marcando su impronta dentro del programa.

En la historia del reality, Giuliano se suma a Juliana Díaz, quien representó a la ciudad en 2022. Aunque fue expulsada en esa edición por infringir las reglas, Juliana ha encontrado éxito en su carrera artística en Ecuador.

La participación de Vaschetto refuerza el protagonismo del sur santafesino en el popular reality de Telefe, prometiendo ser un jugador que no pasará desapercibido en la casa más famosa de la televisión argentina.