Roberto García Moritán casi termina a las piñas en la Legislatura

Este jueves los legisladores porteños Roberto García Moritán y Javier Andrade se cruzaron en medio de una sesión en la que estaban debatiendo la “ley de Integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares”, que busca impulsar la inversión privada en zonas de bajos recursos.

“No les tenemos más miedo”, le gritó García Moritán al legislador del Frente de Todos mientras se ponía de pie con un enardecido discurso que convirtió a la sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en un escándalo.

El cruce surgió a partir del desacuerdo de un proyecto de ley de integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares promovido desde el espacio de Juntos por el Cambio. Sin embargo la situación escaló y Moritán se trenzó con militantes kirchneristas, reivindicó a su esposa y hasta se paró para ir a las piñas con un diputado K.

El kirchnerismo se opuso a esta medida asegurando que “perjudica a los comercios de barrio”. Además, una de las representantes opositoras tildó a García Moritán de “pampito” en alusión a su pareja, la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain.

“No seamos hipócritas. Recuerden, ellos están en la banca (por los diputados del Frente de Todos) y ustedes (por los militantes) reciben el plancito así que tengan cuidado con cómo los usan. No se dejen usar por la política”, empezó García Moritán mientras señalaba a sus interlocutores.

En medio de los gritos y acusaciones, el legislador continuó con su discurso y reclamó: “Si quieren distribuir la riqueza, saquen a la política del medio. Quieren distribuir riquezas, saquen a la política y a los militantes del medio. A la gente que lucra de hacer política y se ve beneficiada. Ustedes están sentados en sus bancas mientras que los pobres siguen siendo pobres”.

Luego subió el tono de voz y notablemente enojado «Los que somos gente de bien no le tenemos miedo al esfuerzo, no tenemos miedo de ponernos a prueba, a competir y a ustedes no les tenemos más miedo tampoco. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo y que vamos a salir nosotros también porque la calle es del pueblo nuestro, no es de ustedes», vociferó el diputado del bloque de Ricardo López Murphy.

«No estuvieron nunca con el pueblo, dejen de mentir. ¿Yo soy una vergüenza? Vergüenza te tiene que dar a vos que defendes una fuerza política que deja a la Argentina patas para arriba. Cien por cien de inflación, la gente se muere de hambre», enfatizó en un discurso subido de tono mientras Emmanuel Ferrario, quien presidia la legislatura porteña, intentaba frenarlo.

«Diputado no puede hablar con otro diputado si no es a través de la presidencia. Por favor, redondee que está cumpliendo su tiempo», lo interrumpió el presidente de la legislatura.

Antes de la participación de Moritán, la legisladora Berenice Iañez se había referido a él durante su discurso como «Pampito«: “los advenedizos de la política, los pampitos del mundo, cuando vienen a legislar, vienen a hacerlo para sus amigos”.

“Soy el marido de Pampita, presidente… Una mujer libre, emprendedora que ha sabido convertirse en una mujer empoderada. Que ha sabido trascender, ser una referencia de lucha, de mérito. Estoy muy orgullosamente casado con Pampita”, enfatizó luego el legislador durante su intervención.