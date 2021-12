El gobernador reconoció que la provincia sola no puede contra el delito organizado "y sus movimientos para lavar dinero". Dijo que no reclamar auxilio sería de "cómplice". Propuso diálogo político para ampliar fiscalía y juzgados federales

“La forma en que recibí la noticia, que fue un llamado de Cafiero, me pareció que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente”, dijo Solá en una entrevista con Nuria Am en CNN.