Joven grave tras fiesta electrónica: familiares acusaron a su acompañante de drogarla

El padre y la madre de Lara, la joven de Villa Mugueta que está grave por una sobredosis en una fiesta electrónica, señalaron que el acompañante de la chica "la drogó e hizo abandono de persona". "Ella no sale mucho; no consume ni alcohol", aseveró una allegada.



"La llevó, la drogó e hizo abandono de persona. Se conocían hacía poco. No fue un accidente. Quedó tirada en el suelo, otro chico la asistió", comentó el padre a De 12 a 14 (El Tres) en la puerta del Sanatorio de la mujer, donde está internada Lara.

Una allegada a la joven de 30 años de Villa Mugueta agregó que testigos le contaron que "mientras vomitaba él le seguía ofreciendo cosas".



FIESTA ELECTRÓNICA



"La envenenó. No hicimos denuncia. No nos interesa. Seguramente debe haber un oficio porque le incautaron el teléfono. Lo único que quiero es la salud de mi hija. Muchos pensaran que es mayor de edad, pero ella no sale mucho. Si alguna madre está escuchando: los hijos tengan la edad que tengan son niños para nosotros", agregó Marisa, la madre.

"Mi hija merece vivir. Está llena de amor para dar y para recibir", concluyó la madre de Lara.