"Futuro incierto para el Centro de Justicia Penal" de Venado Tuerto

Pellegrini explicó: "Presentaré un pedido formal para que el Gobierno de Santa Fe provea información certera del proyecto en el edificio del viejo hospital, e indique cuál es su intención: si continuar o paralizar la obra, la cual está en estado de abandono".

Más adelante el concejal remarcó: "El secretario de Municipios y Comunas, José Freyre, señaló que la obra está adjudicada a una empresa para llevar adelante la segunda etapa del proyecto del Centro de Justicia Penal, y en el marco del contrato, es la responsable no sólo de hacer los trabajos proyectados, sino también del mantenimiento del predio, que está incluido en el presupuesto. Pero ante esto, desde la empresa Adobe Construcciones le respondieron duramente, y explicaron la deuda que la actual gestión provincial tiene con ellos".

"Me preocupa el desconocimiento del ex intendente y quiero creer que es producto de la desinformación por su reciente incorporación al Estado provincial, ya que la decisión de reactivar los trabajos está en manos del gobierno provincial", afirmó Pellegrini.

Por último el Presidente del Concejo remarcó: "Es importante para los venadenses que este edificio histórico sea recuperado y que cumpla una función tan significativa como es nuclear a las diferentes dependencias de la justicia penal y poner el valor el barrio Alejandro Gutiérrez, un punto estratégico de la ciudad de Venado Tuerto, donde la afluencia de visitantes volvería a beneficiar a vecinos y comerciantes del lugar"



