Ayer fue la audiencia de apelación a Alejandro Olmos.

Ayer por la mañana fue la audiencia de apelación de Alejandro Olmos, llevada a cabo por el Juez Tomás Orso y con la Fiscal adjunto Mariana Vidal.

Mariana Vidal, representante de Fiscalía nos introduce en el caso, nos cuenta las novedades que hay después de la audiencia y como seguirá el mismo.

“Como representante de Fiscalía solicité que se revise la decisión que había tomado un juez (Revori) en primer instancia sobre la libertad de un imputado (Olmos).” comentó.

Para solicitar la prisión preventiva de un imputado (que espere el juicio detenido) se necesitan 3 requisitos según el Código penal: que haya pruebas suficientes, que la pena que prevea el código penal (la cantidad de años) sea cumplida y la peligrosidad procesal (entorpecer el proceso y peligro de fuga).

Por otro lado la Fiscal mencionó que la peligrosidad que el mismo presente hacia la sociedad no está establecido en el código procesal para solicitar la detención preventiva del imputado.

"Fiscalía consideró que sí hay elementos probatorios de peligro de fuga en esta causa." comentó la Fiscal Mariana vidal agregando "Pedimos la prisión preventiva en una primer instancia ante un Juez (Revori) y no la dio, ahora en una segunda instancia ante otro Juez (Orso) que tampoco la dio, ahora queda una tercer instancia." para pedir la prisión preventiva del imputado y que éste espere el juicio oral privado de la libertad. "Lo que citó el Juez es que cada vez que se solicitó al imputado compareció, considera que no hay peligro de fuga en este caso en particular."

"Quedan realizar pocas pruebas para que nosotros decidamos acusar y poder ir a un juicio oral, en aproximadamente un mes estaríamos en condiciones para pedir la pena de esta persona (Olmos) y esperar que se fije fecha para el juicio oral."

Se está realizando la Investigación Penal Preparatoria por parte de Fiscalía preparándo la acusación para el juicio y se estaría investigando cuál es la caratula que le corresponde al imputado (y a la cónyuge). "Al día de hoy hay un sólo acusado y elementos suficientes a esta altura del proceso de que esta persona sea el autor de un hecho delictivo." Mencionó la Fiscal adjunta Mariana Vidal.

Fuente Novedades del Sur- Oscar Andrés Canavese.