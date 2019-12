Falleció el actor y humorista Santiago Bal a los 83 años

El actor y director Santiago Bal falleció este lunes al mediodía en la clínica que estuvo internado en Instituto Médico de Alta Complejidad (Imac). Tenía 83 años.

Carmen Barbieri, última esposa del actor, estaba invitada al piso de «Intrusos» y cuando se disponían a dar el parte médico sobre la salud del actor algo pasó en el vivo del programa de América.



Jorge Rial se encargó de contar que Santiago había fallecido en horas del mediodía. Carmen salió al aire y llorando declaró: «Me avisó Fede que se murió, este hombre fue el que me dio las alegrías más grandes, los disgustos más grandes, pero es el papá de mi hijo, ahora sí me dejó para siempre. Pero de esta manera, como dice Fede, esta manera no es vivir».

Santiago Bal trabajó en más de 20 películas desde 1968 hasta 2018. Estuvo en más de 35 programas de televisión y cerca de 40 obras teatrales.

Tuvo tres hijos, Mariano, Julieta y Federico Bal, y sus grandes mujeres fueron Thelma del Río, Silvia Pérez y Carmen Barbieri, su última esposa y el gran amor de sus vida.



Bal también es autor de populares obras teatrales mayormente del género de la comedia. Muchos de sus espectáculos fueron éxitos de Avenida Corrientes. Pero también fue un gran protagonista de las temporadas de verano, llenando año tras año, teatros de Mar del Plata y Carlos Paz.

En el último tiempo de su carrera actuó en revistas como El champagne las pone mimosas, Los años locos del Tabarís, Money Money, Vedettísima, Bravísima, Barbierísima, Que noche de casamiento, Increíblemente juntos, Fantástica, Yo amo Carlos Paz y La argolla en la nariz, entre tantas obras.

La última obra que realizó fue Nuevamente juntos, en 2019, dándose el lujo de poder actuar junto a su ex mujer, Carmen Barbieri, y su hijo, Federico Bal.



Hace muy poco Fede y Santiago pudieron filmar una película llamada «Rumbo al mar», el filme dirigido por Ignacio Garassino, que los tiene como protagonistas se estrenará en enero 2020. Casi como una premonición, relata las aventuras de un hombre que, enterado que le queda muy poco tiempo de vida, emprende un viaje muy especial junto a su hijo.